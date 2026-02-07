Закрывает финал Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 10 фольклорная группа ЩукаРиба с конкурсной песней Моя земля.

Коллектив, работающий с аутентичным украинским фольклором, впервые вышел на сцену с полностью авторской композицией. До этого творчество группы основывалось преимущественно на традиционных народных песнях.

ЩукаРиба об участии в Нацотборе 2026

В группе подчеркивают, что участие в Нацотборе для них — это не попытка изменить свой стиль под формат конкурса, а возможность говорить о ценности украинской традиционной культуры современным языком.

– Эта композиция, да, для нас первая (авторская, – Ред.), да, для кого-то необычная, но в нее вложено очень много времени, ресурсов, умственной, мыслительной деятельности, потому что это для нас такой комплексный процесс, и мы действительно стараемся в этом быть органичными и делать то, что мы любим, – объяснили музыканты в эфире Радіо Промінь.

Решение податься на Нацотбор созрело после объявления команды конкурса в этом году. По словам участницы группы Ярины Сизик, важным фактором стало доверие к подходу и профессионализму музыкального продюсера Нацотбора Джамалы.

Работая над конкурсной песней, ЩукаРиба сознательно отказалась от использования аутентичных народных текстов, чтобы избежать любых сомнений относительно происхождения материала и сохранить авторскую целостность.

О чем песня ЩукаРиба – Моя земля

Работа над треком началась с глубокого погружения в архивы традиционной музыки и поиска образов, которые могли бы стать точкой опоры для нового произведения.

Композиция создана в сотрудничестве с композитором и продюсером Ярославом Татарченко, при участии музыканта Tony Stenko, а текст написала поэтесса Дарья Лисич.

Песня Моя земля посвящена ощущению дома, возвращению к собственным корням и ценности родной земли. В контексте Евровидения она сочетает обращение к украинцам в мире с универсальным месседжем об уважении к своей истории и идентичности.

– Это наши глубокие убеждения. Прежде всего, это любовь к украинской традиционной культуре – что она конкурентоспособна, что она может существовать в разных пространствах, в том числе на Евровидении, в разном виде, – отмечают участники группы ЩукаРиба.

Коллектив признает, что их музыка может вызвать полярные реакции, однако именно в этом видит ценность нынешнего Нацотбора – в разнообразии голосов и стилей.

Финальное выступление группы закрывает конкурсную программу. Артисты признаются, что именно момент выхода на сцену для них станет главным воспоминанием этого Нацотбора, независимо от результата голосования.

Источник : Суспільне

