В финале Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 7 выступает Mr. Vel с конкурсной песней Do or Done.

Настоящее имя исполнителя – Валерий Мирошниченко. Он родился в Луганской области, с детства решил связать жизнь с музыкой и получил профессиональное вокальное образование.

Сейчас артист работает в Киевском национальном академическом театре оперетты и параллельно преподает вокал.

Mr. Vel об участии в Нацотборе 2026

По словам финалиста, еще полгода назад он не представлял себя участником Нацотбора. Решение податься на конкурс созревало постепенно и не было четко сформулированной целью.

Переломным моментом стала случайная фраза, услышанная от ребенка в театре. Она, по словам исполнителя, неожиданно превратилась в философский толчок.

– Летом я был в театре: сидел ребенок, играл на планшете в какую-то детскую игру. Я спросил, о чем эта игра, а она мне сказала: “Ну, я не знаю – наверное, или ты, или тебя”. Мне почему-то эта фраза запала в душу. Это, в принципе, как и наша жизнь – какая-то определенная игра, где ты контролируешь себя, свои действия или подчиняешься, – объяснил Mr. Vel в эфире Радіо Промінь.

О чем песня Mr. Vel – Do or Done

Работая над Do or Done, Mr. Vel не стал закладывать в песню прямой украинский военный контекст. По его словам, композиция является рефлексией на глобальные процессы и состояние современного мира.

– Потому что меня пугают обстоятельства, куда движется общество, какие тенденции развития сейчас доминируют, – отметил певец.

Главную идею песни артист связывает с поиском внутренней опоры и сохранением человечности в условиях современного мира.

Во время работы над песней исполнитель рассматривал различные языковые варианты, однако в итоге остановился на английском, чтобы сделать месседж универсальным.

Mr. Vel отмечает, что для него было важно совместить глубокий смысл с современной музыкальной формой, опираясь на собственный театральный опыт.

