Рок-группа The Elliens выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 4. Артисты соревнуются за право представлять Украину на конкурсе в Вене с песней Crawling Whispers.

The Elliens об участии в Нацотборе 2026

The Elliens — это альтернативная рок-группа, созданная певицей и автором песен Еленой Усенко, которая представляла Украину на Детском Евровидении 2021, и саундпродюсером и гитаристом Никитой Федоровым.

Коллектив позиционирует себя как голос молодого поколения со стилем на стыке панка, сексуальности и дерзости. Изначально артисты планировали участвовать в Нацотборе 2026 с украиноязычной рок-песней, но после пожара, который пережила Елена, она написала композицию Crawling Whispers.

Сейчас смотрят

Про что песня The Elliens — Crawling Whispers

Crawling Whispers — трек о внутренней тьме, страхе, боли и поиске силы в уязвимости. По словам Усенко, эта песня — о перерождении, которое она почувствовала в ночь того страшного пожара.

— Эта песня о том, чтобы жить моментом, позволять себе отпустить эти переживания, отпустить смыслы, просто позволить себе быть такими, какие мы есть, и жить сейчас, пока есть такая возможность. Спасибо нашим защитникам, которые нам как раз дают эту возможность, — говорила Елена в интервью Радіо Промінь.

Фото: The Elliens

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.