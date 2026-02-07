В финале Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 8 выступает Khayat с конкурсной песней Герци.

Это уже четвертая попытка певца в борьбе за право представлять Украину на песенном конкурсе. Ранее Khayat, чья музыка сочетает фольклор, этнопоп и электронику, участвовал в Нацотборах 2019, 2020 и 2025 годов.

Khayat об участии в Нацотборе 2026

По словам артиста, в этом году он идет на конкурс с другим внутренним ощущением, чем раньше, и с четким пониманием своей цели.

– Я вырос за это время, пока у меня была пауза попыток на Нацотборе, и могу сказать, что по ощущениям как будто нет вообще никакого мандража. То есть есть абсолютное понимание, зачем я иду, что я хочу сказать. И думаю, что эта попытка – наверное, самая взрослая, самая сознательная из всех моих, – рассказал певец в эфире Радіо Промінь.

Khayat отмечает, что в творчестве не пытается соответствовать чьим-то представлениям. В то же время артист признается, что в этом году для него важным знаком поддержки стало голосование зрителей.

– Для меня самая большая победа – это уже маленькая победа, которая произошла в Дії. То есть это был для меня такой лакмус, который показал, что люди действительно хотят меня видеть, что песня им резонирует. И это очень сильно окрылило меня, очень мотивировало. Я не рассматриваю вариант, где я не представляю Украину на Евровидении. И это не самоуверенность, а просто невероятная вера в свою песню, – добавил Khayat.

О чем песня Khayat – Герци

История песни Герцы, по словам артиста, началась с состояния усталости и выгорания, которые он пытается трансформировать в творчество.

– Я пытаюсь переплавлять все свои состояния в музыку. И в какой-то момент, когда я просто с близкими людьми сидел в укрытии во время обстрела, прозвучал вопрос: “Сколько же еще?”. И я просто сделал из этого песню, – пояснил Khayat.

Он отмечает, что Герци – это обобщенный образ состояния, знакомого многим украинцам, когда приходится двигаться дальше без четкого понимания того, что ждет впереди. Для самого Khayat эта композиция является внутренним ориентиром.

– Для меня эта песня – свет, к которому стоит идти. Внутренний голос, который стоит слушать, когда нет уже никаких ориентиров снаружи, когда кажется, что ты остался один на один, у тебя есть еще внутренний маяк, радар, который тебе указывает путь, – отметил он.

Певец подчеркивает, что верит в песню Герцы из-за ее откровенности и эмоциональной честности, которые, по его словам, могут найти отклик у слушателей.

