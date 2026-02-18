Александр Зарубей, известный по ролям в проектах Киборги, Я – надежда, Жизнь на троих, Крепость и других, объяснил, почему долгое время не мог попасть в армию.

Актер пытался вступить в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Однако сделать это удалось только через полтора года. Сейчас Александр служит в разведке.

Почему Зарубей не мог попасть в армию

Актер рассказал, что в начале вторжения не мог встать на защиту страны из-за прописки. Зарубей родом из города Алчевск Луганской области, оккупированного с 2024 года.

Сейчас смотрят

И хотя Александр еще 20 лет назад переехал в Киев, место прописки он не менял, поскольку не видел в этом проблемы. Из-за этого информация об актере в государственном реестре отсутствовала.

Полтора года Зарубей собирал все необходимые документы, чтобы исправить ситуацию и иметь возможность подписать контракт с ВСУ.

— С первых дней вторжения я начал пытаться попасть в армию. Но все мои попытки заканчивались ничем. В государственном реестре меня просто не существовало. Даже Дія это подтверждала. Моя фамилия отсутствовала в системе. Полтора года пытался это исправить. Даже горько шутил: когда меня наконец возьмут в армию, выберу позывной Бомж. Но в конце концов собрал документы, — поделился актер.

Пока Зарубея не взяли в армию, он не сидел сложа руки. Актер пошел в территориальную оборону, активно занимался волонтерством и вел YouTube-канал, где рассказывал правду о войне в Украине.

— Мы с женой и сыном Марком остались в Киеве. Пошел в территориальную оборону. И мне стало легче: появилось ощущение, что я не просто наблюдатель. Потом мы с Женею присоединились к волонтерским инициативам, работали на YouTube – поддерживали информационный фронт. Но внутреннее ощущение было одно: я должен быть в армии. Когда наконец с документами все уладилось, подписал контракт, – рассказал Александр.

По словам Зарубея, он выбрал службу в разведке, потому что умеет наблюдать, замечает детали и различные нюансы.

Фото: Александр Зарубей

Источник : Обозреватель

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.