Офис главного медексперта Нью-Йорка обнародовал причину смерти голливудского актера Питера Грина, которого нашли мертвым в собственной квартире два месяца назад.

Звезда фильмов Криминальное чтиво и Маска ушел из жизни в 60 лет.

Причина смерти Питера Грина

Согласно официальному заключению судмедэкспертов, Питер Грин скончался от огнестрельного ранения левой подмышечной впадины с повреждением плечевой артерии. Смерть классифицировали как несчастный случай.

Тело актера нашли в пятницу, 12 декабря, в его квартире в Нью-Йорке. Полиция провела проверку, поскольку из квартиры Грина более суток без перерыва звучала музыка.

Менеджер актера Грегг Эдвардс подтвердил смерть знаменитости, добавив, что общался с Питером за несколько дней до трагедии.

– Никто не играл плохих парней лучше Питера. Но у него была и очень хорошая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце у него было настолько большое, насколько и золотое, – сказал Эдвардс.

Карьера и роли в культовых фильмах

Первое появление Питера Грина на экране состоялось в 1990 году в одном из эпизодов криминального сериала Hardball на NBC. Настоящий дебют в кино произошел в 1992 году в фильме Законы неизбежности, где он сыграл вместе с Эди Фалько.

В начале 1990-х актер получил ряд заметных ролей. В 1993 году он снялся в фильме Чистый, выбритый, а уже через год сыграл антагониста Дориана Тайрелла в комедии Маска вместе с Джимом Керри и Кэмерон Диас.

В том же 1994 году Грин появился в фильме Квентина Тарантино Криминальное чтиво, где исполнил роль Зеда.

Среди других его работ — фильмы Подозрительные лица, Разговоры и поцелуи, Бриллиантовый полицейский и Тренировочный день, в котором он сыграл вместе с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком.

Последний проект Питера Грина

В последнее время Грин был сосредоточен не только на актерстве, но и на продюсировании.

Он работал над документальным фильмом От американского народа: Отзыв USAID. Проект посвящен проблемам глобальной смертности, возникшим из-за сокращения программ американской помощи.

Вместе с ним над лентой работали такие звезды, как Джейсон Александер и Кэтлин Тернер. По словам коллег, лучшим способом почтить память актера будет поддержка этого важного для него дела.

Источник : People

