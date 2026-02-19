Нашли мертвым: раскрыта причина гибели звезды Маски и Криминального чтива
- Причину смерти Питера Грина обнародовал Офис главного медексперта Нью-Йорка.
- Заключение объявили через два месяца после трагедии.
- Тело Грина нашла полиция после проверки из-за музыки из квартиры, которая звучала более суток.
Офис главного медексперта Нью-Йорка обнародовал причину смерти голливудского актера Питера Грина, которого нашли мертвым в собственной квартире два месяца назад.
Звезда фильмов Криминальное чтиво и Маска ушел из жизни в 60 лет.
Причина смерти Питера Грина
Согласно официальному заключению судмедэкспертов, Питер Грин скончался от огнестрельного ранения левой подмышечной впадины с повреждением плечевой артерии. Смерть классифицировали как несчастный случай.
Тело актера нашли в пятницу, 12 декабря, в его квартире в Нью-Йорке. Полиция провела проверку, поскольку из квартиры Грина более суток без перерыва звучала музыка.
Менеджер актера Грегг Эдвардс подтвердил смерть знаменитости, добавив, что общался с Питером за несколько дней до трагедии.
– Никто не играл плохих парней лучше Питера. Но у него была и очень хорошая сторона, которую большинство людей никогда не видели, и сердце у него было настолько большое, насколько и золотое, – сказал Эдвардс.
Карьера и роли в культовых фильмах
Первое появление Питера Грина на экране состоялось в 1990 году в одном из эпизодов криминального сериала Hardball на NBC. Настоящий дебют в кино произошел в 1992 году в фильме Законы неизбежности, где он сыграл вместе с Эди Фалько.
В начале 1990-х актер получил ряд заметных ролей. В 1993 году он снялся в фильме Чистый, выбритый, а уже через год сыграл антагониста Дориана Тайрелла в комедии Маска вместе с Джимом Керри и Кэмерон Диас.
В том же 1994 году Грин появился в фильме Квентина Тарантино Криминальное чтиво, где исполнил роль Зеда.
Среди других его работ — фильмы Подозрительные лица, Разговоры и поцелуи, Бриллиантовый полицейский и Тренировочный день, в котором он сыграл вместе с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком.
Последний проект Питера Грина
В последнее время Грин был сосредоточен не только на актерстве, но и на продюсировании.
Он работал над документальным фильмом От американского народа: Отзыв USAID. Проект посвящен проблемам глобальной смертности, возникшим из-за сокращения программ американской помощи.
Вместе с ним над лентой работали такие звезды, как Джейсон Александер и Кэтлин Тернер. По словам коллег, лучшим способом почтить память актера будет поддержка этого важного для него дела.