Легенда украинской эстрады, народная артистка Украины Лилия Сандулеса удивила поклонников новостью об изменениях в личной жизни.

Исполнительница, которая долгое время не афишировала свои отношения, откровенно рассказала, что уже три года находится в официальном браке.

Лилия Сандулеса о браке

Артистка призналась, что встретила своего избранника не на светских мероприятиях, а благодаря современным технологиям. Мужчина долгое время наблюдал за творчеством звезды на YouTube и слушал ее песни, а затем решился написать в мессенджере.

Сначала пара общалась редко, однако виртуальное знакомство быстро переросло в реальные чувства. О своей свадьбе певица не сообщала ни прессе, ни поклонникам.

– Кроме моей семьи, родных и ближайших друзей, я никому об этом не говорила, – поделилась Сандулеса в разговоре с Ростиславом Калацинским.

Место проведения свадьбы певица держит в секрете, но уверяет, что оно было очень уютным.

Имя своего мужа Сандулеса не раскрывает, однако подчеркнула, что он – человек, близкий ей по духу. Также артистка сказала, что любимый немного старше ее по возрасту.

Где живет Лилия Сандулеса

Сейчас исполнительница фактически живет на две страны. Она рассказала, что имеет дела в Ирландии, где также поддерживает связь с украинской диаспорой.

Однако большую часть времени звезда проводит дома, ведь постоянно ездит к своей маме и мужу, который живет в Киеве.

Лилия Сандулеса несколько раз выходила замуж. В отношениях с первым мужем у певицы родился сын Иван.

Самым известным был брак и творческий союз с Иво Бобулом. Пара официально рассталась в 2002 году.

Также во время работы в Черновицкой и Волынской филармониях Сандулеса была в отношениях с певцом Александром Серовым.

Уроженец Украины долгое время живет и работает в России. После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал политику Кремля.

Лилия Сандулеса

