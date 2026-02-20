Лилия Сандулеса призналась, что вышла замуж: что известно о избраннике звезды
- Лилия Сандулеса долгое время скрывала изменения в личной жизни от публики.
- С будущим мужем артистка познакомилась онлайн.
- Избранник певицы немного старше ее и любит ее творчество.
Легенда украинской эстрады, народная артистка Украины Лилия Сандулеса удивила поклонников новостью об изменениях в личной жизни.
Исполнительница, которая долгое время не афишировала свои отношения, откровенно рассказала, что уже три года находится в официальном браке.
Лилия Сандулеса о браке
Артистка призналась, что встретила своего избранника не на светских мероприятиях, а благодаря современным технологиям. Мужчина долгое время наблюдал за творчеством звезды на YouTube и слушал ее песни, а затем решился написать в мессенджере.
Сначала пара общалась редко, однако виртуальное знакомство быстро переросло в реальные чувства. О своей свадьбе певица не сообщала ни прессе, ни поклонникам.
– Кроме моей семьи, родных и ближайших друзей, я никому об этом не говорила, – поделилась Сандулеса в разговоре с Ростиславом Калацинским.
Место проведения свадьбы певица держит в секрете, но уверяет, что оно было очень уютным.
Имя своего мужа Сандулеса не раскрывает, однако подчеркнула, что он – человек, близкий ей по духу. Также артистка сказала, что любимый немного старше ее по возрасту.
Где живет Лилия Сандулеса
Сейчас исполнительница фактически живет на две страны. Она рассказала, что имеет дела в Ирландии, где также поддерживает связь с украинской диаспорой.
Однако большую часть времени звезда проводит дома, ведь постоянно ездит к своей маме и мужу, который живет в Киеве.
Лилия Сандулеса несколько раз выходила замуж. В отношениях с первым мужем у певицы родился сын Иван.
Самым известным был брак и творческий союз с Иво Бобулом. Пара официально рассталась в 2002 году.
Также во время работы в Черновицкой и Волынской филармониях Сандулеса была в отношениях с певцом Александром Серовым.
Уроженец Украины долгое время живет и работает в России. После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал политику Кремля.
Фото: Лилия Сандулеса