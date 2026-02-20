Американский актер Эрик Дэйн, прославившийся благодаря роли доктора Марка Слоуна в медицинской драме Анатомия Грей, ушел из жизни в возрасте 53 лет.

Дэйн скончался в четверг, 19 февраля, через десять месяцев после того, как публично объявил о борьбе с неизлечимой болезнью.

Умер Эрик Дэйн – что известно

Информацию о смерти подтвердила семья актера. В 2025 году у Дэйна диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига.

Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки в головном и спинном мозге.

В заявлении семьи указано, что Эрик Дэйн скончался днем в кругу самых близких людей: друзей, жены и двух дочерей – Билли и Джорджии.

– С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел от нас в четверг после мужественной борьбы с БАС. На протяжении всего этого пути Эрик стал страстным сторонником повышения осведомленности о болезни и финансирования исследований, стремясь изменить жизнь других, кто столкнулся с таким же вызовом, – говорится в обращении родных.

Семья также поблагодарила поклонников за огромную поддержку и любовь, которую актер получал после объявления диагноза, и попросила о конфиденциальности в это сложное время.

Карьера Эрика Дэйна

Эрик Дэйн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Его путь в профессию был случайным: игрок в водное поло попробовал себя в школьной театральной постановке и “влюбился в это чувство”.

После школы он отправился покорять Лос-Анджелес, имея в кармане всего $40.

Настоящим прорывом для него стала роль пластического хирурга Марка Слоуна в сериале Анатомия Грей. Его изначально эпизодический персонаж настолько понравился зрителям, что стал одним из главных героев на шесть лет.

После ухода из проекта в 2012 году Дэйн продолжал активно сниматься. В частности, он присоединился к актерскому составу сериала Эйфория в роли Кела Джейкобса.

В целом Эрик Дэйн снялся в десятках проектов, среди которых сериалы Зачарованные и Последний корабль, фильмы Марли и я, День Святого Валентина, Бурлеск, Плохие парни: Все или ничего и другие.

Личная жизнь Эрика Дэйна

В 2004 году актер женился на актрисе Ребекке Хейгарт. У супругов родились две дочери — в 2010 и 2011 годах.

В 2018 году Хейгарт подала на развод, однако в марте 2025 года обратилась с просьбой закрыть дело.

В разные годы имя Эрика Дэйна фигурировало в СМИ из-за утечки интимного видео и его борьбы с депрессией и зависимостью от обезболивающих препаратов после спортивной травмы.

Дейн прошел реабилитацию в 2011 году и впоследствии отмечал, что не жалеет о своем жизненном опыте, поскольку он сделал его тем, кем он является.

