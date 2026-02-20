В столичном кинотеатре Оскар состоялся допремьерный показ сериала Возвращение, который собрал более 700 гостей.

Первыми историю о ветеране Кречета посмотрели звезды кино, команда проекта, военные, а также представители бизнес- и медиасообщества.

Ленту лично представили исполнители главных ролей: актер Александр Рудинский и боец батальона Волки Да Винчи Евгений Григорьев.

8-серийная драмеди Возвращение – одна из самых ожидаемых премьер года, которая стартует 22 февраля на телеканале ICTV2. Это история не о войне, а о жизни после нее: поиск смыслов, сила черного юмора, побратимство и человечность.

Главный герой Александр Кречет возвращается с фронта в гражданскую жизнь, где вызовов становится не меньше, чем на передовой. Стремясь помочь семье погибшего друга, он неожиданно попадает в водоворот стремительных событий.

Допремьерный показ сериала Возвращение

Мероприятие стало не просто премьерой, а пространством для знакомства с важными социальными инициативами. Здесь гости могли пообщаться, увидеть реальные кейсы помощи защитникам и найти “своих” среди единомышленников. Главная цель – понять путь воина от фронта домой.

Мероприятие открыли ведущая программы Факты на ICTV Оксана Гутцайт и ветеран, руководитель ветеранского направления Starlight Media Глеб Стрижко.

После минуты молчания и слов благодарности защитникам и защитницам, к слову пригласили СЕО Starlight Media Александра Богуцкого. Он подчеркнул, что для медиакомпании этот проект – важный этап в построении инклюзивного общества.

— Возвращение — это уникальный сериал, созданный людьми, которые искренне разделяют ценности уважения к нашим воинам как во время службы, так и во время возвращения к гражданской жизни. Мы вместе хотим построить общество возможностей и понимания и действительно верим в успех этого сериала как составляющей большой миссии, — сказал Богуцкий.

Александр Богуцкий передал слово шоураннеру Дмитрию Хрупуну, добавив, что именно он три года назад придумал идею сериала и работал над сюжетом драмеди.

— Мне бы очень не хотелось, чтобы люди, возвращающиеся с войны, чувствовали себя одинокими. Ведь история Возвращение о том, что поддержка, семья, близкий круг — очень важны в жизни, и на этапе возвращения в частности. Мне хотелось, чтобы каждый подумал о близких людях, и если есть такая возможность, обнял их, – сказал Хрипун.

Команда и гости

Возле главной фотозоны собралась творческая группа: режиссер Юлия Павлова, оператор Сергей Ревуцкий, актер и боец Вовков Да Винчи Евгений Григорьев, звезда кино и театра Александр Рудинский, ветеран и общественный деятель Олег Симоро, исполнительница главной женской роли актриса Анастасия Митражик, популярный актер Федор Гуринец и юный актер Григорий Горобчук.

— Миссия нашего проекта – честно рассказать о том, что происходит в нашей жизни сейчас. К сожалению, наша страна 4 года находится в состоянии войны, и в гражданскую жизнь возвращаются те, кто нас защищал. Нам всем нужно понимать их, их потребности, вызовы. Поэтому контент сериала трудно назвать развлекательным: в Возвращении много сильных и важных смыслов, но мы добавили увлекательный сюжет и много юмора, — сказала режиссер Юлия Павлова.

После просмотра первые зрители драмеди отметили талантливую игру главных актеров — Александра Рудинского и Евгения Григорьева, яркие диалоги, черный юмор, которым буквально насыщено все действие, и новые лица в кадре.

Среди гостей показа было много актеров, лидеров мнений, влиятельных людей: режиссеры Ахтем Сеитабляев, Тарас Дудар, Сергей Сторожев, кинокритики Алик Шпилюк и Анна Шилова, продюсеры Алла Липовецкая, Марина Квасова, Анна Елисеева, Андрей Савченко. Актеры Юрий Выхованец, Иван Блиндар, Сергей Кисиль, актрисы Анастасия Цимбалару, Анна Кошмал, Наталья Бабенко, Анна Гуляева, жена воина и актриса Виктория Билан-Ращук. Ведущие Фактов Андрей Ковальский и Юлия Сеник, ветеран Александр “Терен” Будько, певец и военный Женя Галич и др.

Также на показ пришли военные, бойцы Морской пехоты ВСУ, ветераны.

Пространство взаимодействия и поддержки



Помимо просмотра первых серий, гости имели возможность познакомиться с инициативами, помогающими ветеранам в реальной жизни. Ключевым партнером предварительного показа стала компания Work.ua. В рамках проекта НАЗУСТРІЧ компания напоминает, что путь домой часто начинается с любимой работы и ощущения собственной нужды.

В фойе также работали тематические зоны партнеров: Veteran Hub, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, социального проекта POGLYAD, бренда военной одежды M-TAC.

Интерактивные зоны представили общенациональный фонд Возвращение, благотворительный фонд Protez Foundation с современными протезными изделиями, которые используют для восстановления военных и гражданских, пострадавших в результате войны, а в VR-локации от 412-й бригады NEMESIS можно было увидеть мир глазами пилота дрона.

Также партнерами показа стали 4 BRAVE – бренд кофе, созданный ветеранами из 135-го батальона, компания по производству энергетических напитков Red Bull и компания-производитель минеральной воды Карпатская Источник.

Все 8 премьерных эпизодов сериала Возвращение смотрите 22 февраля с 14:00 до 21:00 на канале ICTV2.

