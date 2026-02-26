Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Полномасштабная война изменила нашу жизнь на всех уровнях, включая общение.

Военные термины перекочевали из раций и окопов в наши офисы, кафе и семейные чаты, став кодом, который понимает каждый украинец.

Об этой тонкой связи между двумя мирами — военным и гражданским — рассказывает новая драмеди Возвращение на ICTV2, финальные эпизоды которой выйдут уже сегодня, 26 февраля, в 21:00.

В этом материале собрали десять терминов из сериала, которые одинаково часто используют на фронте и в тылу.

Словарь Возвращение на ICTV2

Плюс (+)

На фронте: Самый короткий ответ по рации, означающий “принял”, “понял”, “согласен” или “жив”. Это способ экономить время и заряд батареи, когда каждое слово имеет вес.

В гражданской жизни: Сейчас мы пишем “+” в мессенджерах вместо “ок” или “договорились”. Это символ того, что мы в одном контексте, даже если мы в тылу.

Корч

На фронте: Старая, часто полуживая машина, купленная на волонтерские средства. Она может быть ржавой и побитой, но именно этот “корч” эвакуирует людей, перевозит боекомплект, еду и т. д. и становится единственной связью между позициями и миром.

В гражданской жизни: слово «корч» имеет немного иронический оттенок, но без негативной окраски. Ведь это машины, на которые мы собираемся всей страной. Это техника, сущность которой не в эстетике, а в полифункциональности, которая может спасти жизнь.

Броня

На фронте: бронежилет или бронированная техника. То, что физически защищает тело воина от осколков и пуль.

В гражданской жизни: страна не может остаться без специалистов, например, энергетиков, спасателей, медиков и т. д. Поэтому все, от кого критически зависит жизнедеятельность городов, получают «бронирование». Также нам всем пришлось «нарастить броню», то есть стать эмоционально устойчивыми к новостям и стрессам.

Глаза

На фронте: Так называют аэроразведку (дроны) или наблюдателей. Это те, кто видит врага и корректирует огонь. “Нам нужны глаза” — запрос на дроны.

В гражданской жизни: Мы говорим “глаза”, когда собираем на мавики.

Позиция

На фронте: Обустроенное место (окоп, блиндаж), где подразделение держит оборону или ведет огонь.

В гражданской жизни: Мы «держим позицию», когда каждый день приближаем победу каждый на своем месте.

Ноль

На фронте: Передовая, линия непосредственного столкновения с врагом. Место, где нет ничего лишнего — только украинские воины, противостоящие российским оккупантам.

В гражданской жизни: Когда мы говорим «ноль», то понимаем, что речь идет о самой высокой цене, которую платит Украина за свободу, и о месте, где без преувеличения решается судьба страны.

Эвак

На фронте: Срочная эвакуация раненых из-под обстрелов. Это надежда, которая едет под огнем. “Ждать эвак” — это борьба за каждую минуту жизни.

В гражданской жизни: Теперь для каждого украинца “эвакуация” — это воспоминание о начале большой войны, о тревожных чемоданчиках и дороге в неизвестность. Это слово — о спасении самого ценного.

Побратим/посестра

На фронте: Человек, которому ты доверяешь свою жизнь. Это больше, чем друг – это тот, кто всегда готов прикрыть тебя в бою.

В гражданской жизни: Мы говорим “побратимы” и понимаем, насколько крепка связь между людьми и насколько они доверяют друг другу.

Прилет

На фронте: Момент попадания вражеского снаряда, ракеты или мины.

В гражданской жизни: Это слово, к сожалению, стало полноценным синонимом “взрыва” или “попадания”.

Точка

На фронте: Конкретное место сбора, огневая позиция или четко определенные координаты на карте. “Быть в точке” — значит выполнить приказ и быть там, где тебя ждут побратимы.

В гражданской жизни: Это символ определенности в хаосе — наша “точка сбора”.

Сериал Возвращение на ICTV2 — сюжет

Главный герой, 33-летний Александр Кречет (Евгений Григорьев), возвращается к гражданской жизни в Киеве после тяжелого ранения и ампутации.

Он пытается найти себя, но прошлое не отпускает: в его голове поселяется голос погибшего побратима Сергея Вербы (Александр Рудинский).

Чтобы вернуть долг другу, Кречет защищает его семью от жестокого врага, одновременно учась снова доверять, любить и принимать этот новый, часто непонятный гражданский мир.

Напоминаем, что заключительные серии приключенческой драмеди Возвращение выходят 26 февраля в 21:00 на ICTV2.

