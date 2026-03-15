Американская киноакадемия объявила победительницу в номинации Лучшая актриса второго плана на премии Оскар 2026.

В этом году за награду боролись пять актрис, представлявших различные кинематографические школы — от европейских драм до масштабных голливудских проектов.

Лучшая актриса второго плана на Оскаре 2026 — Эми Мэдиган

Победу в категории Лучшая актриса второго плана на премии Оскар 2026 одержала Эми Мэдиган.

Американская актриса получила Оскар за роль в фильме Орудия. Картина сочетает в себе элементы психологического триллера и хоррора и стала одной из самых обсуждаемых лент сезона.

В картине Мэдиган исполнила роль тети Глэдис — загадочной женщины, которая играет важную роль в расследовании странных событий в небольшом американском городке.

По сюжету община оказывается в центре трагедии после исчезновения группы детей, и постепенно выясняется, что многие жители города скрывают свои секреты.

Персонаж Эми Мэдиган сочетает в себе черты строгой наставницы и человека, который знает гораздо больше, чем готов рассказать. Именно эта неоднозначность сделала ее героиню одной из самых ярких в фильме.

Актриса, имеющая многолетнюю карьеру в кино и театре, уже ранее была номинирована на Оскар за роль в фильме Дважды в жизни. Ее новая работа стала важным возвращением в центр внимания Голливуда.

Критики отмечали, что в Орудиях Мэдиган удалось создать образ, который одновременно вызывает сочувствие и тревогу, а ее актерская игра стала одним из ключевых факторов успеха картины.

