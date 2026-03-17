Шон Пенн зачитал строки из Червоной руты

Трехкратный лауреат премии Оскар вновь приятно удивил украинцев. Шон Пенн зачитал строки из легендарной песни Владимира Ивасюка Червона рута.

— Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти, повір, — произнес Шон на фоне Киевского вокзала.

Соответствующее видео с актером появилось в Instagram Film UA.

Сейчас смотрят

— Многие из вас уже, наверное, знают, что Шон Пенн прибыл в Украину. Вместо красной дорожки и третьего Оскара он выбрал поездку в Украину, Киевский вокзал и Червону руту. Да, к вам уже направляется новый проект из вселенной Поездов, — говорится под роликом.

Возможно, что Шон Пенн возьмет участие в фильме Поезд Червона Рута, съемки которого приурочены к 35-летию Независимости Украины , а также 55-летию фильма-концерта Червона рута.

Напомним, ранее Шон Пенн в очередной раз посетил Украину. Сделал он это во время кинопремии Оскар 2026, на которой одержал победу в номинации Лучшая мужская роль второго плана. Несмотря на то, что актер мог забрать лично свой третий Оскар, он все же отдал предпочтение приехать в Киев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.