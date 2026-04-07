Вакарчук спел для энергетиков на пострадавшем от российской ракеты энергоблоке
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал акустический концерт для энергетиков, выбрав для этого символичную локацию.
Напомним, что музыкант регулярно выступает перед военными, чтобы поддержать моральный дух наших защитников и защитниц.
Святослав Вакарчук выступил на электростанции
В своих соцсетях артист опубликовал серию фотографий с концерта, состоявшегося на одном из энергоблоков станции, который пострадал от удара российской ракеты.
Он также поделился, в каком эмоциональном состоянии прошло это выступление лично для него.
– Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских шахедов и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах было светло и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Идем вперед! – написал фронтмен ОЭ об энергетиках.
Это не первый раз, когда украинские звезды привлекают внимание к разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуре.
Ранее певица Jerry Heil исполнила композицию Мрія на фоне обстрелянного трансформатора. Тогда она отметила, что это выступление было для нее символическим.
Кроме того, писатель и боєц бригады НГУ Хартия Сергей Жадан проводил литературные чтения в поддержку украинских энергетиков около 40-тонного трансформатора одной из теплоэлектростанций ДТЭК, полностью разрушенного российскими обстрелами.