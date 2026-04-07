Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук дал акустический концерт для энергетиков, выбрав для этого символичную локацию.

Напомним, что музыкант регулярно выступает перед военными, чтобы поддержать моральный дух наших защитников и защитниц.

Святослав Вакарчук выступил на электростанции

В своих соцсетях артист опубликовал серию фотографий с концерта, состоявшегося на одном из энергоблоков станции, который пострадал от удара российской ракеты.

Он также поделился, в каком эмоциональном состоянии прошло это выступление лично для него.

– Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских шахедов и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах было светло и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Идем вперед! – написал фронтмен ОЭ об энергетиках.

Это не первый раз, когда украинские звезды привлекают внимание к разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуре.

Ранее певица Jerry Heil исполнила композицию Мрія на фоне обстрелянного трансформатора. Тогда она отметила, что это выступление было для нее символическим.

Кроме того, писатель и боєц бригады НГУ Хартия Сергей Жадан проводил литературные чтения в поддержку украинских энергетиков около 40-тонного трансформатора одной из теплоэлектростанций ДТЭК, полностью разрушенного российскими обстрелами.

