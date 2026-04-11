В 11 випуску кулінарного шоу МастерШеф 17 учасники проходили випробування на точність, уважність і вміння працювати за правилами професійної кухні.

Судді підготували два конкурси, які вимагали максимальної концентрації та чіткого дотримання пропорцій.

Як пройшов випуск і хто покинув МастерШеф сьогодні, 11 квітня, – читайте далі.

МастерШеф 17 сезон 11 випуск: як пройшов

У першому випробуванні аматори працювали в командах під керівництвом Олександра (сині) та Поліни (червоні) й готували класичний французький десерт Париж-Брест.

Основна складність полягала в тому, що інгредієнти потрібно було обирати “на око”, а вже потім їх зважувати до грама.

До того ж учасники мали використати всі продукти без залишків, що значно ускладнило завдання. Краще з конкурсом впоралася синя команда, тоді як у команді червоних чорний фартух отримав Ігор.

Другий конкурс відбувся у форматі майстер-класу від переможниці 15 сезону Ненсі Топко.

Учасники мали максимально точно відтворити складну ресторанну страву — форель по-гренобльськи з картоплею кокот і молодим броколі. Допомагати одне одному в приготуванні було заборонено, дозволялося лише передавати інвентар чи інгредієнти.

Найкращий результат показала Валерія, яка отримала шеф-ніж, а найгірше впоралися Микита та Артур — вони одягнули чорні фартухи.

Доля учасників вирішуватиметься вже у наступному випуску, де аматорів чекатимуть нові випробування.

Хто покинув МастерШеф 17 у 11 випуску 11 квітня

Наприкінці першого конкурсу 11 випуску МастерШеф 17 Оксана Оерке несподівано оголосила про добровільний вихід із проєкту.

Жінка родом з Азербайджану, а у 9-річному віці разом із родиною переїхала до України — на батьківщину своєї мами.

Наразі вона живе на Кіпрі, а на кулінарну шоу прийшла з бажанням показати, що українські смаки можуть звучати гучно й красиво в будь-якій точці світу.

Нагадаємо, що у 10 випуску МайстерШеф 17 шоу залишила блогер Ольга Коваліско.

Источник : СТБ

