Певица Джамала призналась, что сама подбирает наряды для съемок, интервью и выступлений. Кроме того, звезда назвала вещь, которая является одной из самых ценных в ее гардеробе.

Об этом артистка рассказала в перерыве между съемками шоу єПитання на Новому каналі.

По словам певицы, для нее главным критерием в одежде является комфорт. Особенно она любит свои концертные образы, брючные костюмы “на выход” и простую повседневную одежду.

– Особенно зимой, под мунбуты (объемные зимние сапоги, вдохновленные обувью астронавтов, – Ред.). А моя любимая вещь – это та, что на мне в данный момент. Для меня всегда важен комфорт. Обожаю широкие джинсы-балоны, черные широкие брюки, головные уборы от Багинского, – рассказала победительница Евровидения 2016.

Впрочем, статус “любимых” у Джамалы могут получить не только удобные вещи. Ее фаворитами в гардеробе становятся подарки от мужа Бекира Сулейманова.

– Среди самых ценных вещей – серебряные туфли Maison Margiela, которые подарил муж. Они универсальны и подходят почти ко всему. Да и вообще я очень люблю вещи, которые мне дарит любимый, – и на сцене, и в жизни, – поделилась артистка.

