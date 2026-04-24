Учасниця шоу єПитання на Новому, співачка Мішель Андраде, не згодна з тим, що правильне харчування складається з величезного списку заборон.

За лаштунками проєкту Мішель зізналася, які guilty pleasure має та чому не вважає їх порушенням раціону.

Мішель Андраде про заборонені задоволення

На думку Андраде, якщо бути надто суворими до себе, це може призвести до зворотнього ефекту.

Коли людина викреслюємо все ніби “шкідливе” з меню, мозок фіксується саме на заборонах, пояснила Мішель. Результатом стають зриви, переїдання і відчуття провини.

Тому співачка періодичнодозволяє собі маленькі слабкості без докорів сумління.

– Обожнюю Макдональдс і чипси. З солоденького можу чорний шоколад. Максимум! Ще полюбляю макарунси. Але я більше по солоному – ось це моє справжнє guilty pleasure. Ще інколи можу дозволити собі якийсь газований напій – ділиться Мішель.

За словами артистки, улюблені смаколики можуть зʼявитися в її раціоні щонайменше раз на тиждень.

Раніше співачка Джамала також розповідала про власні заборонені задоволення. Зʼясувалося, що виконавиця, хоч і намагається харчуватися збалансовано, також зрідка балує себе улюбленими стравами.

Фото: Мішель Андраде

