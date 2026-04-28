Сегодня, 28 апреля, в Вене открыли главную сцену Евровидения-2026. Она расположена на арене Винер Штадтгалле, крупнейшей крытой концертной площадке Австрии.

На открытии показали световое шоу, которое продемонстрировало возможности сцены для выступлений всех 35 участников. К мероприятию присоединился президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он заявил, что конкурс показывает разнообразие Европы и способность стран объединяться, даже несмотря на различия.

Когда состоится первый полуфинал Евровидения 2026 и кто в нем выступит, читайте в нашем материале.

Первый полуфинал Евровидения 2026: дата

Уже известно, когда состоится первый полуфинал Евровидения-2026. Концерт пройдет 12 мая 2026 года. Именно с него фактически стартует конкурсная часть шоу.

В нем выступят 15 стран, и только 10 из них пройдут в гранд-финал. К голосованию в первом полуфинале Евровидения 2026 также присоединятся страны, которые уже имеют гарантированное место в финале.

Автофиналисты — это страны, которые автоматически попадают в финал и не участвуют в полуфиналах. Это крупнейшие финансовые доноры конкурса и страна-хозяйка. Они не проходят отбор, но все равно выступают на сцене, однако их номера показывают во время полуфиналов, чтобы зрители могли их увидеть.

То есть они участвуют в конкурсе, но не борются за место в финале, ведь оно у них уже есть.

Первый полуфинал Евровидения 2026: кто выступит

Всего в 2026 году в конкурсе участвуют 35 стран, и это меньше, чем обычно. Часть государств отказалась от участия.

Причина — решение организаторов оставить Израиль в числе участников. Из-за этого ряд стран, в частности Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия, решили не участвовать в конкурсе.

Первый полуфинал Евровидения-2026, кто выступит и в каком порядке:

Первый полуфинал Евровидения-2026 откроет Молдова, а страну представит Satoshi с песней Viva, Moldova. От Швеции выступит FELICIA с треком My System. Хорватию представит группа LELEK с песней Andromeda. От Греции на сцену выйдет Akylas с композицией Ferto. Португалию представит коллектив Bandidos do Cante с песней Rosa. От Грузии выступит группа Bzikebi с треком On Replay. Финляндию представит дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. От Черногории выступит Tamara Zivkovic с треком Nova Zora. Эстонию представит группа Vanilla Ninja с песней Too Epic To Be True. От Израиля на сцену выйдет Noam Bettan с песней Michelle. Бельгию представит ESSYLA с песней Dancing on the Ice. От Литвы выступит Lion Ceccah с треком Solo Quiero Mas. Сан-Марино представит SENHIT с песней Superstar. Польшу представит ALICJA с песней Pray. Сербия завершит первый полуфинал — его закроет группа LAVINA с песней Kraj Mene.

Автофиналисты, которые также выступят в шоу:

Италию в этом году представляет Sal Da Vinci с песней Per sempre sì.

Германию — Sarah Engels с треком Fire.

Первая важная дата для зрителей — 12 мая. Именно тогда состоится первый полуфинал Евровидения-2026, после которого станут известны первые финалисты конкурса.

