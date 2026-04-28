Евровидение 2026: когда состоится первый полуфинал шоу
- В Вене открыли главную сцену Евровидения-2026 на арене Винер Штадтхалле.
- В первом полуфинале выступят 15 стран, из которых 10 пройдут в финал.
- Часть стран отказалась от участия из-за решения оставить Израиль в составе конкурса, поэтому в этом году заявлено всего 35 участников.
Сегодня, 28 апреля, в Вене открыли главную сцену Евровидения-2026. Она расположена на арене Винер Штадтгалле, крупнейшей крытой концертной площадке Австрии.
На открытии показали световое шоу, которое продемонстрировало возможности сцены для выступлений всех 35 участников. К мероприятию присоединился президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он заявил, что конкурс показывает разнообразие Европы и способность стран объединяться, даже несмотря на различия.
Первый полуфинал Евровидения 2026: дата
Уже известно, когда состоится первый полуфинал Евровидения-2026. Концерт пройдет 12 мая 2026 года. Именно с него фактически стартует конкурсная часть шоу.
В нем выступят 15 стран, и только 10 из них пройдут в гранд-финал. К голосованию в первом полуфинале Евровидения 2026 также присоединятся страны, которые уже имеют гарантированное место в финале.
Автофиналисты — это страны, которые автоматически попадают в финал и не участвуют в полуфиналах. Это крупнейшие финансовые доноры конкурса и страна-хозяйка. Они не проходят отбор, но все равно выступают на сцене, однако их номера показывают во время полуфиналов, чтобы зрители могли их увидеть.
То есть они участвуют в конкурсе, но не борются за место в финале, ведь оно у них уже есть.
Первый полуфинал Евровидения 2026: кто выступит
Всего в 2026 году в конкурсе участвуют 35 стран, и это меньше, чем обычно. Часть государств отказалась от участия.
Причина — решение организаторов оставить Израиль в числе участников. Из-за этого ряд стран, в частности Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия, решили не участвовать в конкурсе.
Первый полуфинал Евровидения-2026, кто выступит и в каком порядке:
- Первый полуфинал Евровидения-2026 откроет Молдова, а страну представит Satoshi с песней Viva, Moldova.
- От Швеции выступит FELICIA с треком My System.
- Хорватию представит группа LELEK с песней Andromeda.
- От Греции на сцену выйдет Akylas с композицией Ferto.
- Португалию представит коллектив Bandidos do Cante с песней Rosa.
- От Грузии выступит группа Bzikebi с треком On Replay.
- Финляндию представит дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.
- От Черногории выступит Tamara Zivkovic с треком Nova Zora.
- Эстонию представит группа Vanilla Ninja с песней Too Epic To Be True.
- От Израиля на сцену выйдет Noam Bettan с песней Michelle.
- Бельгию представит ESSYLA с песней Dancing on the Ice.
- От Литвы выступит Lion Ceccah с треком Solo Quiero Mas.
- Сан-Марино представит SENHIT с песней Superstar.
- Польшу представит ALICJA с песней Pray.
- Сербия завершит первый полуфинал — его закроет группа LAVINA с песней Kraj Mene.
Автофиналисты, которые также выступят в шоу:
- Италию в этом году представляет Sal Da Vinci с песней Per sempre sì.
- Германию — Sarah Engels с треком Fire.
Первая важная дата для зрителей — 12 мая. Именно тогда состоится первый полуфинал Евровидения-2026, после которого станут известны первые финалисты конкурса.