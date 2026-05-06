Первые кадры из Вены: как прошла репетиция Leleka и что известно о ее номере на Евровидении 2026
- Репетиция прошла за закрытыми дверями, но первые фото уже обнародованы.
- Образ для выступления создала Лилия Литковская совместно со стилисткой Маргаритой Шекель.
- Украина выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12.
Представительница Украины на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, певица Leleka, впервые выступила на сцене Wiener Stadthalle в Вене.
Репетиция прошла в закрытом формате, однако организаторы уже поделились официальными фотографиями, а команда артистки раскрыла секреты ее конкурсного наряда.
Что покажет Украина на Евровидении 2026
В этом году Украина делает ставку на сочетание глубокого вокала и национального инструментария. Вместе с Leleka на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.
Как и предполагалось, именно бандура станет одним из ключевых элементов номера, подчеркивая культурный код Украины на юбилейном шоу в Австрии.
Хотя съемки самой репетиции были строго ограничены, в социальных сетях уже появились первые детали сценического решения номера.
Акцент сделан на идентичности артистки, что отражается не только в музыке, но и в каждой детали ее образа.
Кто создал костюм для выступления Leleka
Специально для Евровидения дизайнер Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель создали образ, который кардинально отличается от того, что зрители видели во время национального отбора.
Его основной элемент — это сложный плетеный корсет. Для его изготовления использовали восемь видов преимущественно натуральных материалов: шелковую органзу, вискозу и чистый шелк.
Всего на наряд ушло около 20 метров ткани и часы кропотливой ручной работы.
Силуэт отсылает к образу аиста благодаря удлиненным линиям и ниспадающим элементам, создающим эффект полета. По словам дизайнера, костюм символизирует “внутреннюю свободу” и “прорастание” песни сквозь одежду. Наряд разрабатывали так, чтобы он “оживал” во время движения и взаимодействия с ветром на сцене.
Костюм бандуриста Ярослава Джуся вдохновлен казацкой эпохой. Его основой стала плахта с ручной вышивкой бисером, что подчеркивает роль музыканта как хранителя народной памяти.
Когда ждать выступления Украины
Первый полуфинал состоится во вторник, 12 мая, второй — в четверг, 14 мая, когда на сцену выйдет наша участница под номером 12. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая.
В этом году за хрустальный микрофон будут соревноваться представители 35 стран.
Фото: Leleka