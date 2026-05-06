Представительница Украины на 70-м песенном конкурсе Евровидение-2026, певица Leleka, впервые выступила на сцене Wiener Stadthalle в Вене.

Репетиция прошла в закрытом формате, однако организаторы уже поделились официальными фотографиями, а команда артистки раскрыла секреты ее конкурсного наряда.

Что покажет Украина на Евровидении 2026

В этом году Украина делает ставку на сочетание глубокого вокала и национального инструментария. Вместе с Leleka на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.

Как и предполагалось, именно бандура станет одним из ключевых элементов номера, подчеркивая культурный код Украины на юбилейном шоу в Австрии.

Хотя съемки самой репетиции были строго ограничены, в социальных сетях уже появились первые детали сценического решения номера.

Акцент сделан на идентичности артистки, что отражается не только в музыке, но и в каждой детали ее образа.

Кто создал костюм для выступления Leleka

Специально для Евровидения дизайнер Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель создали образ, который кардинально отличается от того, что зрители видели во время национального отбора.

Его основной элемент — это сложный плетеный корсет. Для его изготовления использовали восемь видов преимущественно натуральных материалов: шелковую органзу, вискозу и чистый шелк.

Всего на наряд ушло около 20 метров ткани и часы кропотливой ручной работы.

Силуэт отсылает к образу аиста благодаря удлиненным линиям и ниспадающим элементам, создающим эффект полета. По словам дизайнера, костюм символизирует “внутреннюю свободу” и “прорастание” песни сквозь одежду. Наряд разрабатывали так, чтобы он “оживал” во время движения и взаимодействия с ветром на сцене.

Костюм бандуриста Ярослава Джуся вдохновлен казацкой эпохой. Его основой стала плахта с ручной вышивкой бисером, что подчеркивает роль музыканта как хранителя народной памяти.

Когда ждать выступления Украины

Первый полуфинал состоится во вторник, 12 мая, второй — в четверг, 14 мая, когда на сцену выйдет наша участница под номером 12. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая.

В этом году за хрустальный микрофон будут соревноваться представители 35 стран.

Фото: Leleka

Источник : Суспільне

