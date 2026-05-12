Многие зрители следят за масштабным песенным шоу Евровидение, которое ежегодно собирает миллионную аудиторию по всему миру. В 2026 году конкурс, как и всегда, будет состоять из двух полуфиналов и гранд-финала.

Первый полуфинал Евровидения 2026 запланирован на 12 мая 2026 года.

Евровидение 2026, онлайн-трансляция, где смотреть первый полуфинал:

телеканал Суспільне Культура

радиостанция Радио Проминь, аудиотрансляция

цифровые платформы Суспільне Евровидение

на YouTube-канале Евровидение Украина

Евровидение-2026, онлайн-трансляция первого полуфинала начнется в 22:00. Именно с этого момента зрители смогут следить за выступлениями участников в реальном времени, а также за обсуждениями шоу.

Шоу Евровидение 2026 будет комментировать неизменный голос конкурса — Тимур Мирошниченко.

Также ему будут помогать эксперты:

стендап-комик Василий Байдак

певица и продюсер национального отбора детского Евровидения Светлана Тарабарова

представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona

Опыт Байдака, экспертиза Тарабаровой и органичность alyona alyona в роли ведущей, которая уже в прошлом году проявила себя очень уверенно, помогут сделать онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2026 интересной и яркой.

Первый полуфинал, который состоится 12 мая, будет комментировать Тимур Мирошниченко вместе с Василием Байдаком. Комик уже готовится к эфиру и обещает максимально сжать шутки в несколько секунд эфирного времени.

Также все трое звездных сокомментаторов присоединятся к Мирошниченко в формате соведущих Передшоу. Песенный конкурс Евровидение-2026. Это станет своеобразным вступлением перед самим полуфиналом.

Передшоу начнется 12 мая в 21:30, а первый полуфинал Евровидения, онлайн-трансляция, в 22:00.

Евровидение 2026, трансляция которого будет содержать яркие номера, остается крупнейшим музыкальным событием в мире. В прошлом году конкурс в Базеле собрал около 166 миллионов зрителей, превысив аудиторию многих глобальных шоу. Юбилейный 70-й конкурс в 2026 году пройдет в Вене после победы JJ с песней Wasted Love.

