Николаю Луценко — 72: интересные факты о ведущем программы Миколина погода
В первый день лета свой день рождения отмечает ведущий Николай Луценко. Он хорошо известен всем зрителям каналов ICTV и ICTV2 благодаря программе Мколина погода, которую он ведет уже 30 лет.
Каждое утро по будням Николай Луценко сообщает всем, чего ожидать от погоды в течение дня. По случаю дня рождения Факты ICTV рассказывают, что известно о ведущем и каким был его путь.
Интересные факты о Николае Луценко
На телевидение артист попал в 1996 году — это был канал ICTV. Тогда ведущий каждый раз перевоплощался в разных персонажей, сочетая прогноз с костюмированной сценкой.
Вернувшись со своей легендарной программой на ICTV2, Николай Луценко выработал свой фирменный стиль — пиджак, яркая рубашка и бабочка.
Помимо телекарьеры, ведущий почти 25 лет работал в Киевском театре юного зрителя. Также он зарекомендовал себя как актер дубляжа, озвучив немало персонажей, самый узнаваемый из которых — отец Панды Кунг-Фу, селезень Пин.
Почти десять лет назад Луценко перенес инсульт, после которого почти потерял способность говорить, но не жажду жизни. Он ежедневно выполнял упражнения для голоса, и настойчивость дала результат — голос восстановился.
С 2025 года Николай Луценко вернулся на телевидение. Увидеть его прогнозы можно в программе Ранок у великому місті на ICTV2 в эфире или в записи на YouTube.
Николай Луценко в рубрике 55 за 5
По случаю 72-летия Николая ведущая Алина Шаманская пригласила его в рубрику 55 за 5 в программе Ранок у великому місті.
Звездный ведущий рассказал, как относится к “хорошим русским”, сожалеет ли о том, что так и не создал семью, и как вышел из депрессии без помощи лекарств.
Также Николай Николаевич рассказал, кто из украинских певцов и певиц нравится ему больше всего:
Интервью Николая Луценко в программе Ранок у великому місті на ICTV2 выйдет уже в этот четверг, 4 июня, в 07:00.