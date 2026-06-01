В первый день лета свой день рождения отмечает ведущий Николай Луценко. Он хорошо известен всем зрителям каналов ICTV и ICTV2 благодаря программе Мколина погода, которую он ведет уже 30 лет.

Каждое утро по будням Николай Луценко сообщает всем, чего ожидать от погоды в течение дня. По случаю дня рождения Факты ICTV рассказывают, что известно о ведущем и каким был его путь.

Интересные факты о Николае Луценко

На телевидение артист попал в 1996 году — это был канал ICTV. Тогда ведущий каждый раз перевоплощался в разных персонажей, сочетая прогноз с костюмированной сценкой.

Сейчас смотрят

Вернувшись со своей легендарной программой на ICTV2, Николай Луценко выработал свой фирменный стиль — пиджак, яркая рубашка и бабочка.

Помимо телекарьеры, ведущий почти 25 лет работал в Киевском театре юного зрителя. Также он зарекомендовал себя как актер дубляжа, озвучив немало персонажей, самый узнаваемый из которых — отец Панды Кунг-Фу, селезень Пин.

Почти десять лет назад Луценко перенес инсульт, после которого почти потерял способность говорить, но не жажду жизни. Он ежедневно выполнял упражнения для голоса, и настойчивость дала результат — голос восстановился.

С 2025 года Николай Луценко вернулся на телевидение. Увидеть его прогнозы можно в программе Ранок у великому місті на ICTV2 в эфире или в записи на YouTube.

Николай Луценко в рубрике 55 за 5

По случаю 72-летия Николая ведущая Алина Шаманская пригласила его в рубрику 55 за 5 в программе Ранок у великому місті.

Звездный ведущий рассказал, как относится к “хорошим русским”, сожалеет ли о том, что так и не создал семью, и как вышел из депрессии без помощи лекарств.

Также Николай Николаевич рассказал, кто из украинских певцов и певиц нравится ему больше всего:

Интервью Николая Луценко в программе Ранок у великому місті на ICTV2 выйдет уже в этот четверг, 4 июня, в 07:00.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.