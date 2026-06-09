Американская поп-звезда Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вместе появились на красной дорожке.

Пара дебютировала на мировой премьере документального фильма-концерта Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris в Нью-Йорке.

Совместное появление состоялось в рамках кинофестиваля Tribeca Film Festival 2026.

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Для выхода в свет 41-летняя Кэти Перри выбрала белое винтажное платье от Lanvin. 54-летний Джастин Трюдо появился в классическом смокинге.

Пара не только позировала перед камерами в традиционных для красных дорожек позах, но и часто обменивалась улыбками и теплыми взглядами.

В один из моментов фотографы запечатлели, как Кэти и Джастин склонились друг к другу и соприкоснулись лбами.

Как начинался роман Трюдо и Перри

Первые слухи об отношениях между певицей и канадским политиком появились в июле 2025 года. Тогда их заметили вместе в Монреале.

В том же месяце Трюдо посетил концерт Перри в рамках тура Lifetimes в канадском городе, взяв с собой свою дочь-подростка Эллу-Грейс.

Несмотря на то, что в начале отношений у пары был период охлаждения, позже их снова начали замечать вместе на публике. В октябре 2025 года влюбленных сфотографировали, когда они держались за руки во время празднования дня рождения Кэти Перри в Париже.

В конце того же месяца поклонники обратили внимание на костюм акулы, который Трюдо выбрал на Хэллоуин. Многие предположили, что это могло быть отсылкой к знаменитому персонажу Left Shark из выступления Кэти Перри на шоу Super Bowl в 2015 году.

В декабре 2025 года пара опубликовала совместные снимки из поездки в Токио. После этого многие СМИ назвали это подтверждением их отношений.

Развитие отношений Трюдо и Перри

Зимние праздники и начало 2026 года Кэти и Джастин провели вместе. В апреле их также заметили на фестивале Coachella, где они посетили выступление Джастина Бибера.

В начале июня издание Us Weekly сообщило, что Перри познакомила свою пятилетнюю дочь от актера Орландо Блума с тремя детьми Трюдо от Софи Грегуар Трюдо, с которой политик живет отдельно.

Пара приближается к первой годовщине отношений. По словам источника, несмотря на плотные графики, Кэти Перри и Джастин Трюдо стараются регулярно находить время друг для друга.

Источник : PageSix

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