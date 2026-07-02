В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля был поврежден дом украинского режиссера Ирины Цилык. По ее словам, это уже шестой случай, когда ее жилье страдает из-за российских обстрелов.

Об этом режиссер сообщила на своей странице в Facebook.

Ирина Цилык об обстреле

Ирина Цилык рассказала, что осколок влетел в комнату ее сына, пробив оконную раму, после чего пролетел через квартиру.

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— Осколок (шрапнель?) влетел в комнату сына, пробив оконную раму. Зацепил самокат (отбитая ручка раздолбала кусок пола), шкафчик, полетел дальше, пролетел через всю гостиную, пробил первые два стекла стеклопакетов и упал между вторым и третьим, — написала режиссер.

В момент атаки Цилык находилась на даче. Около пяти часов утра она проснулась от сообщения соседки, которая спросила, дома ли семья. После этого режиссер пыталась дозвониться до близких.

Позже она узнала, что ее сын во время воздушной тревоги находился в укрытии. Муж сначала хотел переждать в коридоре, но в итоге присоединился к сыну.

— Это состояние, когда быстро собираешь в коробочку смородину, еще влажную от росы, потому что, конечно, помчишься сейчас домой в Киев, надо привезти гостинец, и как в тумане мусолишь только одну фразу в голове: “Как хорошо, что пошли в укрытие, как хорошо, что пошли в укрытие, как хорошо, — поделилась Ирина.

Режиссер отметила, что ее дом пострадал от российских обстрелов уже в шестой раз. По словам Цилык, у соседей разрушения еще больше — люди только-только вставили новые окна после предыдущих атак, но их снова выбило, также повреждены автомобили.

Что известно об атаке на Киев

В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.

По данным ГСЧС, попадания и падение обломков зафиксированы в семи районах столицы. Всего пострадали более 30 локаций, преимущественно жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По состоянию на утро известно как минимум о 13 погибших и более 80 пострадавших. Поисково-спасательные работы в местах попаданий продолжаются.

Фото: Ирина Цилык

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