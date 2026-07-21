На войне в Украине погиб Евгений Бушмакин – 45-летний украинский актер, звезда фильмов Герой моего времени и День Независимости. Об этой тяжелой утрате сообщила его близкая подруга, режиссер Тоня Ноябрева на своей странице в Instagram.

Евгений Бушмакин погиб на войне: подробности

О гибели Евгения Бушмакина режиссер сообщила в эмоциональном сообщении, почтив память художника.

— Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали. Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом, — написала Тоня Ноябрева.

Она добавила, что после мобилизации актера сразу направили в штурмовое подразделение:

Сейчас смотрят

— Отняли связь и сразу отправили в штурмовую бригаду… Я не знаю, как теперь быть — ни одного фильма у меня нет без тебя, — отметила подруга покойного.

Что известно о Евгении Бушмакине

Евгений Бушмакин родился в Полтаве. Окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств (КНУКиМ).

Работал актером и преподавателем. Приобрел популярность благодаря ролям в фильмах Все будет хорошо, День Независимости и Герой моего времени.

За яркое исполнение главной роли в фильме Герой моего времени Бушмакин был номинирован на престижную кинопремию Золота Дзиґа в категории Лучший актер.

Недавно во время выполнения боевого задания на фронте погиб музыкант и исследователь традиционной музыки Игорь Ходжаниязов. Защитнику было 36 лет.

Фото: Тоня Ноябрева

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.