Американская блогерша Лора Лумер, близкая к Дональду Трампу, прибыла в Украину. Цель ее визита — воочию увидеть последствия войны и найти доказательства российской пропаганды, которой ее “кормили годами”.

Женщина публично признала ошибочность своих предыдущих антиукраинских заявлений. Об этом говорится в ее посте в соцсети X, который стал ответом на упреки российского пропагандистского канала RT.

Лора Лумер прибыла в Украину: что известно

Накануне визита Лумер в Украину российский канал RT упрекнул ее в “перемене позиции” и призвал удалить старые публикации, в которых она называла Украину “полной сторонников нацизма”, а Владимира Зеленского — “сторонником джихадистов”.

Сейчас смотрят

В ответ американка заявила, что принципиально не будет удалять предыдущие посты, ведь теперь понимает ошибочность своих действий.

— Да, я действительно говорила все это об Украине и Зеленском. И я не удаляю свои посты, потому что поняла: я ошибалась. Я жила в медиапузыре и попала под влияние российской пропаганды, которую распространяли через соцсети. Поэтому я приехала в Украину, чтобы своими глазами увидеть страну. Я постараюсь найти доказательства той пропаганды, которой меня годами пичкали. И если не найду, то расскажу об этом всем, чтобы они тоже увидели правду, — подчеркнула Лумер.

По словам блогерши, уже в первый день пребывания в Украине она столкнулась с ужасающими свидетельствами военных преступлений РФ. В частности, она увидела фотографии священников, убитых оккупантами в Буче, и место массового захоронения мирных жителей.

Также Лумер встретилась с представителями служб, занимающихся возвращением украинских военнопленных, где ей показали доказательства зверств российской армии.

— Они показали мне фотографии украинских пленных, которым россияне выжгли свастики на лбу. Так кто же тогда нацисты? Мне годами лгали. Я поняла, что не Украина и не Зеленский оправдывают джихадистов… а Россия и Путин! Я ошибалась. И теперь я обязана исправить свои слова. Россия очень искусна в информационной войне, — подытожила американка.

Ранее Дональд Трамп признал, что тоже ошибся в отношении войны в Украине . Президент США заявил, что ситуация в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал.

Фото: Getty Images

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.