Оправдывал войну и призвал к оккупации: режиссер РФ Бортко получил подозрение от СБУ
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу и заочно сообщили о подозрении российскому режиссеру, сценаристу и экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Бортко.
СБУ объявила о подозрении российскому режиссеру Бортко
По данным расследования, фигурант активно использует РосТВ и интернет-платформы для оправдания полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В своих интервью кремлевским медиа Бортко публично предлагал военно-политическому руководству РФ применить против Украины тактическое ядерное оружие.
Также фигурант систематически подвергает сомнению украинскую государственность и призывает к полной оккупации территории Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Бортко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников с использованием СМИ).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Что известно о Владимире Бортко
Владимир Бортко является режиссером и автором ряда российских фильмов и сериалов, в частности, Бандитский Петербург и Улицы разбитых фонарей.
С 2011 по 2021 он был депутатом Госдумы РФ, где публично поддерживал аннексию Крыма и оккупацию частей Донецкой и Луганской областей.