Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу и заочно сообщили о подозрении российскому режиссеру, сценаристу и экс-депутату Госдумы РФ Владимиру Бортко.

СБУ объявила о подозрении российскому режиссеру Бортко

По данным расследования, фигурант активно использует РосТВ и интернет-платформы для оправдания полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В своих интервью кремлевским медиа Бортко публично предлагал военно-политическому руководству РФ применить против Украины тактическое ядерное оружие.

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Также фигурант систематически подвергает сомнению украинскую государственность и призывает к полной оккупации территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Бортко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Что известно о Владимире Бортко

Владимир Бортко является режиссером и автором ряда российских фильмов и сериалов, в частности, Бандитский Петербург и Улицы разбитых фонарей.

С 2011 по 2021 он был депутатом Госдумы РФ, где публично поддерживал аннексию Крыма и оккупацию частей Донецкой и Луганской областей.

Источник : СБУ

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