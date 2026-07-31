Исполнитель Parfeniuk (Илья Парфенюк) рассказал, что неизвестные личности уже более года намеренно блокируют продвижение его новых релизов и лишают прибыли.

Об этом певец рассказал журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малинюк.

Parfeniuk заявил о мошенничестве с его песнями

Артист рассказал, что злоумышленники используют искусственное накручивание бот-трафика из других стран, из-за чего алгоритмы стриминговых площадок отправляют контент артиста в “теневой бан”.

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— Много трафика идет на Индию, Бангладеш, Бразилию и так далее, чтобы я попал в “теневой бан” и мои подписчики не видели моего контента. Как-то доказать это тяжело. Работаю сейчас с киберполицией. Будем заводить уголовные дела и, может быть, даже артисты будут ходить на допросы. Не знаю, – поделился Parfeniuk.

Также певец признался журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малинюк, что самый сильный удар по доходам и охватам эта схема наносит именно в первые дни после премьеры, когда формируются музыкальные чарты и начисляются основные роялти.

— Это уже год. За это время мне “положили” три или четыре релиза благодаря этой схеме. То есть они набирают просмотры, но я не заработал на них. Ведь первые несколько дней очень важны, когда ты возглавляешь чарты, — говорит исполнитель.

Сейчас Илья Парфенюк активно сотрудничает с киберполицией, чтобы установить заказчиков и исполнителей этой атаки.

Фото: Илья Парфенюк

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