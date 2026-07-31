Создатели невыпущенного военного триллера Fortitude с Николасом Кейджем в главной роли подали иск против стриминговой платформы Netflix. Ущерб оценивается в $105 млн.

Причиной иска стала кража жестких дисков с копией ленты из офиса Netflix в Лос-Анджелесе.

На Netflix подали в суд на $105 млн: что известно

Продюсеры Fortitude направили цифровую копию ленты в июне для внутреннего просмотра, ведь компания ранее проявляла заинтересованность. После просмотра Netflix должен был удалить файлы, однако вскоре из офиса компании украли жесткие диски с материалами.

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Руководитель отдела приобретений фильмов Netflix Шон Берни в электронном письме признал, что это первый подобный случай для компании.

— Мы работали над этим вместе с нашими командами безопасности, но тщетно. Наши команды по пиратству находятся в состоянии повышенной готовности к нарушению и будут следить за ситуацией, — отметил Шон Берни.

Истцы обвиняют Netflix в том, что стриммер сразу не подал заявление в полицию и препятствовал привлечению Департамента полиции Лос-Анджелеса. Создатели фильма уверены, что международный релиз и промокампания оказались под угрозой.

— Из-за неправильного обращения с фильмом и дальнейшего пренебрежения Netflix поставил под угрозу инвестиции истцов в размере более $45 млн и значительную стоимость самого фильма. Netflix также лишил фильм, его актерский состав и создателей возможности вывести свою работу на рынок и получить признание, которое, вероятно, принесло бы должным образом продуманный мировой релиз, — говорится в иске.

В свою очередь Netflix отрицает любые утверждения, что он несет риск потерь за фильм, поставленный без надлежащих отраслевых гарантий.

— Хотя мы не владеем правами на Fortitude, мы серьезно относимся к безопасности контента и приняли дополнительные меры для поддержки режиссера и его команды. Это включает в себя проведение тщательного расследования и предложение мониторинга известных пиратских сайтов на предмет любого несанкционированного распространения или продажи, — отметили в компании.

Напомним, что Fortitude – это шпионский триллер о работе британской разведки во время Второй мировой войны. Режиссером выступил Саймон Вест, известный своими фильмами Расхитительница гробниц, Дочь генерала и т.д. Кроме Николаса Кейджа, в ленте снялись Мэтью Гуд, Майкл Шин и Бен Кингсли.

Источник : The Guardian

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