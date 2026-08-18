В День Независимости Украины, 24 августа, в 20.00 на телеканале ICTV2 состоится премьера четырехсерийного военного экшена 24.

Напряженная история, основанная на реальных событиях, расскажет о Керченском инциденте 2018 года, когда РФ коварно атаковала украинские корабли и взяла в плен 24 моряка.

В новой ленте зрители увидят как звезд театральной сцены, так и ярких молодых актеров кино. Кто именно исполнил главные роли в патриотическом проекте — читайте на Фактах ICTV.

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Фото: ICTV2

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