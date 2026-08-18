На основе реальных событий: кто из актеров сыграл в военном экшене 24 на ICTV2
- На телеканале ICTV2 состоится премьера четырехсерийного военного экшена 24.
- В сериале приняли участие звезды украинского кино и театра.
В День Независимости Украины, 24 августа, в 20.00 на телеканале ICTV2 состоится премьера четырехсерийного военного экшена 24.
Напряженная история, основанная на реальных событиях, расскажет о Керченском инциденте 2018 года, когда РФ коварно атаковала украинские корабли и взяла в плен 24 моряка.
В новой ленте зрители увидят как звезд театральной сцены, так и ярких молодых актеров кино. Кто именно исполнил главные роли в патриотическом проекте — читайте на Фактах ICTV.
Александр Форманчук — капитан Роман Майстренко
Звезда национального театра им. Ивана Франко и сериалов КОД и Ботоферма Александр Форманчук исполнил роль руководителя операции по переходу катеров. Его герой — принципиальный и бесстрашный командир, не боящийся брать на себя ответственность в самые критические моменты.
Константин Корецкий — штурман рейдового буксира
Актер сериалов Тиха Нава и Митець Константин Корецкий превратился в опытного штурмана буксира Яны Капу. По сюжету его персонаж — жизнерадостный моряк и хозяин верного пса, которого захватчики также взяли в плен. Интересно, что в сериале Константин снялся вместе со своей реальной женой Натальей Корецкой — они сыграли супружескую пару.
Анастасия Король — американская журналистка
Одна из самых ярких актрис новой волны Анастасия Король (Справа НБР, Ховаючи колишню) сыграла иностранного репортера. Несмотря на запрет редакции, девушка на свой страх и риск отправляется в оккупированный Крым, чтобы рассказать миру правду о незаконном аресте и стойкости украинских военных.
Ольга Сумская — украинская омбудсмен
Легенда украинского кинематографа Ольга Сумская появится в роди уполномоченного по правам человека. Она играет чиновницу, которая прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы освободить пленных моряков и привлечь внимание мирового сообщества к преступлению России.
Фото: ICTV2