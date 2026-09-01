Андрей Фединчик и Наталья Денисенко, несмотря на развод, объединились в День знаний, чтобы лично поддержать сына Андрюшу с переходом в третий класс.

Фединчик и Денисенко сделали общее фото на память и поделились трогательными пожеланиями сыну в своих социальных сетях.

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко появились вместе на публике

Андрей Фединчик обнародовал фотографию с торжества и пожелал Андрюше успехов в новом учебном году.

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– Третий класс! Просветления ума и сердца, силы, усердия и понимания к науке, сын! — обратился к мальчику Андрей Фединчик.

Наталья Денисенко также прокомментировала важное событие, заметив, что праздник происходил в сложных условиях военного положения, однако она делает все возможное ради счастливого детства сына.

— Первое сентября, конечно, встретили под тревогами… Так хочется дарить детям настоящее детство, радость и приключения, в наших условиях жизнь становится все труднее! Но как мама – не сдаюсь! Люблю тебя, мой сынок. Спасибо нашей замечательной учительнице. Счастливого учебного года и детям, и учителям, и родителям! – поделилась Денисенко.

Напомним, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в 2025 году после 8 лет брака. Они совместно воспитывают 8-летнего сына Андрюшу.

Напомним, что Наталья Денисенко состоит во втором браке с предпринимателем и моделью Юрием Ярошенко.

Тем временем Андрей Фединчик свою личную жизнь после развода не комментирует.

Фото: Андрей Фединчик

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