HBO выпустил новый трейлер сериала Гарри Поттер и философский камень, в котором значительно подробнее показан актерский состав и первый год обучения Поттера в Хогвартсе.

Об этом сообщает The Hollywood reporter.

HBO показал новый трейлер сериала Гарри Поттер

Гарри, Рон, Гермиона и ключевые преподаватели имеют реплики в новом трейлере. В нем можно увидеть некоторые знаковые моменты из первого романа Джоан Роулинг — в частности Гарри под шляпой, которая распределяет учеников по факультетам, поле для квиддича и сцену, где профессор Снейп пренебрежительно относится к Гарри.

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Стоит отметить, что визуальная составляющая и спецэффекты имеют качественный, кинематографический вид и больше напоминают фильмы Warner Bros., чем обычную телевизионную продукцию.

В новом трейлере также исчезла приглушенная и ненасыщенная цветовая палитра из первого тизера, которую критиковали фанаты.

— В Гарри Поттере нет ничего особенного, по крайней мере так говорит ему его тетя Петунья. Но когда таинственное письмо с сообщением о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс приходит по почте, перед ним открывается дверь в скрытый мир магии, дружбы и приключений. Но за зачарованными стенами Хогвартса скрываются темные тайны. Гарри должен найти в себе мужество, чтобы доказать свою состоятельность в противостоянии с самым темным колдуном всех времен.

В сериале сыграют Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стоут в роли Рона Уизли.

Сериал, основанный на любимых книгах Джоан Роулинг, написала и продюсирует исполнительный продюсер Франческа Гардинер.

Марк Майлод выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала для HBO в сотрудничестве с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.

Исполнительными продюсерами сериала являются Джоан Роулинг, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.

Премьера сериала на HBO состоится 25 декабря.

Фото: HBO

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