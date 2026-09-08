Настя Каменских призналась, что не может иметь детей. Также Каменских и Алексей Потапенко (Потап) ответили на многочисленные слухи о разводе.

Об этом они рассказали в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Настя Каменских не может иметь детей: что известно

Настя Каменских впервые откровенно рассказала о беременности. По словам исполнительницы, долгое время она чувствовала давление общества, из-за чего считала себя “неполноценной” без детей.

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По словам Насти Каменских, она прошла несколько курсов гормональной терапии и изнурительных медицинских процедур.

– Я не могу иметь детей. Вернее не так. Я не могу иметь детей и я не хочу их иметь. Это навязанная история. Мне казалось, что я не полноценная женщина, если у тебя нет детей. Скажем так, меня несло от этого мнения. И у нас не получалось. Я обратилась к специалистам, я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно, чтобы понять… Это вообще бомба из гормонов. Я не понимаю, как я выдержала это психологически, – сообщила Каменских.

Также Потап и Настя в интервью признались, что они не планировали разрывать отношения.

Предварительное заявление о “разрыве” было спланированным шагом, чтобы привлечь внимание к возвращению их совместного музыкального проекта.

– Как муж и жена. Мы никогда не говорили, что мы развелись, и не писали. Там не было слово развод. (Мы это сделали), чтобы усилить эффект. Эффект возвращения дуэта. Мне кажется, что даже очень получилось. Я не думаю, что это прямая манипуляция. Все эти слухи о разводе, не имеющих никакого отношения к нам. Мы решили сыграть на этом, – рассказала Каменских.

Напомним, что Потап и Каменских выступали вместе в дуэте Потап и Настя с 2006 по 2017 год, после чего объявили о паузе в совместном творчестве и начали сольные проекты.

В мае 2019 года артисты официально сыграли свадьбу.

Сейчас Потап и Настя проживают за границей и все чаще попадают в громкие скандалы, связанные с языком и позицией войны в Украине.

Не так давно Потап и Настя возмутили сеть выступлением в Юрмале. В комментариях под видео с фестиваля слушатели выражали недовольство отсутствием переводов песен на украинский.

Также Каменских записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию по поводу войны и Украины. По словам Насти, она больше не поддерживает происходящее.

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