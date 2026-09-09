Певица Настя Каменских оказалась в центре очередного громкого речевого скандала.

Каменских заявила, что попытка перейти исключительно на украинский язык после начала полномасштабного вторжения привела к потере голоса и появлению кисты на связях.

Об этом Настя рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

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Настя Каменских заявила, что от украинского языка у него появилась киста

По словам Каменских, около полугода она пыталась разговаривать и петь только на украинском, однако впоследствии обратилась за помощью не к профильному врачу-фониатру, а к психологу.

Специалист якобы посоветовал ей немедленно вернуться к русскому.

— Я пошла к психологу, и он мне говорит: Возвращайся к русскому языку, твое тело не воспринимает это. И дело не в том, кому принадлежит этот язык, это чисто психосоматика. Давай лучше так, я верю в психосоматику: все, что с нами происходит, идет из головы, — заявила Каменских.

Реакция сети на заявление Каменских

Утверждения Каменских о “психосоматической кисте от языка” вызвали шквал возмущения в украинском сегменте соцсетей.

В частности, на своей странице в Facebook журналистка и телеведущая Янина Соколова жестко прокомментировала позицию супругов Потапа и Насти, отметив, что артисты наконец-то сбросили маски.

— Наконец-то малороссы озвучили свои ощущения. Киста от украинского — это очень красивая аллегория. И думаю, это искренне. Респект за то, что наконец-то озвучила. Поверьте, половина публичных людей-малороссов думают так. И у них психосоматика… Думаю, что для малороссов все украинское, как для любого россиянина — чужое и токсичное… И здесь наступает 22. Вся работа коту под хвост. И эти проклятые радикалы заставляют говорить по-украински и петь тоже. Попробовали. Никому в Украину не заходит. Деньги кончаются. Психосоматика. Что делать? Возвращаем базовые настройки и убегаем, – написала Соколова.

Эпицентром обсуждения заявления Каменских стал Threads.

К обсуждению присоединилась психолог Наталья Холоденко.

Не удержалась от комментария и певица FIЇNKA.

Певец Денис Филимонов отметил, что у Каменских может появиться новая расшифровка ее псевдонима NK.

Пользователи сети уже успели придумывать десятки шуток о “языковой психосоматике” и массово выражают все, что думают о позиции Насти Каменских.

Пришла и оторвала голову нам чумачечая киста.

Это трэш, конечно. Абсолютный.

Что тут сказать, мне очень стыдно, что когда-то в подростковом возрасте слушала их музыку.

Если у Каменских исчезла киста по возвращении на русский, то она может получить полный апгрейд здоровья после потери украинского паспорта. Я бы скинулась на такую ​​благотворительность.

Интересно, когда она испанский учила, почему у нее ничего не вылезло?

Интересно, как у наших украинских артистов еще не вылезла киста, поя на украинском?

Я бы предпочитала вообще ничего не знать об этом интервью.

Топ врагов украинского языка: челюсть, киста, ваш вариант.

А вы тоже, когда слышите теперь песню Каменских Я — Україна, сразу переключаете как можно быстрее, потому что от ее голоса вас рыгать тянет?

То есть на испанский или английский у нее нет кисты?

Ранее Настя Каменских заявила, что не может иметь детей. Также Каменских ответила на многочисленные слухи по поводу ее брака с Потапом.

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