Чтобы папа комментировал: Тимур Мирошниченко рассказал, кем мечтают стать его дети
Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, кем мечтают стать его дети.
Своими мыслями Мирошниченко поделился за кулисами шоу Хто зверху? на Новом канале.
Тимур Мирошниченко рассказал о будущих профессиях детей
По словам Мирошниченко, самая старшая дочь Мия сделала свой выбор еще в совсем юном возрасте — после того, как впервые увидела масштабное песенное шоу, которое комментирует ее папа уже много лет.
— Приблизительно в четыре года Мия впервые посмотрела Евровидение. И с того момента сказала: Хочу быть певицей, чтобы папа комментировал, а я пела на сцене. С того времени дочь активно занимается вокалом и не пропускает занятия. Даже сама просит записать ее, если появляется свободное время. Мия понимает, что надо очень сильно и много готовиться, поэтому целенаправленно идет к своей цели, — рассказал Тимур Мирошниченко.
А вот сын Марк, хотя и предполагал стать телеведущим, как папа, впоследствии изменил свои планы из-за боязни публики и сцены.
— Однажды Марк сказал, что тоже хочет стать ведущим, как отец. Но как однажды сказал, так больше и не повторял. Мне кажется, что уже не желает. Когда проходят мероприятия в садике, сын не очень комфортно чувствует себя на сцене, — признается шоумен.
Также Тимур вспомнил смешной и трогательный случай из детского сада, когда мальчику предстояло выступать перед зрителями.
— Недавно даже был эпизод, когда нужно было всем рассказывать стишки. Он вышел и ничего не рассказал, хотя мы с ним учили, и сын знал его наизусть. После события спрашивали у него: А чего же не выступил со стишком? На что услышали: Да я вышел, там было так много людей, так я немного и покраснел, — с юмором поделился Мирошниченко.
Напомним, что Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной воспитывают двух сыновей, Марселя и Марка, и двух дочерей, Мию и Ангелину.
Фото: Тимур Мирошниченко