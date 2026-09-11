Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, кем мечтают стать его дети.

Своими мыслями Мирошниченко поделился за кулисами шоу Хто зверху? на Новом канале.

Тимур Мирошниченко рассказал о будущих профессиях детей

По словам Мирошниченко, самая старшая дочь Мия сделала свой выбор еще в совсем юном возрасте — после того, как впервые увидела масштабное песенное шоу, которое комментирует ее папа уже много лет.

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— Приблизительно в четыре года Мия впервые посмотрела Евровидение. И с того момента сказала: Хочу быть певицей, чтобы папа комментировал, а я пела на сцене. С того времени дочь активно занимается вокалом и не пропускает занятия. Даже сама просит записать ее, если появляется свободное время. Мия понимает, что надо очень сильно и много готовиться, поэтому целенаправленно идет к своей цели, — рассказал Тимур Мирошниченко.

А вот сын Марк, хотя и предполагал стать телеведущим, как папа, впоследствии изменил свои планы из-за боязни публики и сцены.

— Однажды Марк сказал, что тоже хочет стать ведущим, как отец. Но как однажды сказал, так больше и не повторял. Мне кажется, что уже не желает. Когда проходят мероприятия в садике, сын не очень комфортно чувствует себя на сцене, — признается шоумен.

Также Тимур вспомнил смешной и трогательный случай из детского сада, когда мальчику предстояло выступать перед зрителями.

— Недавно даже был эпизод, когда нужно было всем рассказывать стишки. Он вышел и ничего не рассказал, хотя мы с ним учили, и сын знал его наизусть. После события спрашивали у него: А чего же не выступил со стишком? На что услышали: Да я вышел, там было так много людей, так я немного и покраснел, — с юмором поделился Мирошниченко.

Напомним, что Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной воспитывают двух сыновей, Марселя и Марка, и двух дочерей, Мию и Ангелину.

Фото: Тимур Мирошниченко

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