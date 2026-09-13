Певица Оля Полякова вместе с младшей дочерью оказалась под атакой во время поездки в Польшу.

Полякова с младшей дочерью попали под атаку РФ

Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой попала под российскую атаку во время поездки на поезде из Киева в Польшу. По словам артистки, пассажиров трижды эвакуировали из-за угрозы удара.

О пережитом Полякове рассказала в Instagram. Певица объяснила, что не публиковала подробностей сразу из-за соображений безопасности и шока после событий.

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По ее словам, во время третьей эвакуации пассажирам пришлось покинуть вагоны и бежать в поле. Вскоре после этого в поезд, как утверждает Полякова, попал российский дрон типа Shahed.

Артистка рассказала, что вместе с дочерью успела отойти на безопасное расстояние и услышала момент удара.

– Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что, когда это происходит — ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, направлявшийся в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал Шахед. Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Мы быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе, – рассказала певица.

Полякова отметила, что пережитое сильно поразило ее. Она также пообещала впоследствии более подробно рассказать о произошедшем.

Напомним, что утром 13 сентября российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда Киев – Варшава. В момент удара поезд находился в двух километрах от границы с Польшей.

В то же время, вечером 19 августа Оля Полякова и ее старшая дочь Маша попали в ДТП.

Фото: Оля Полякова/Instagram

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