Путь был тернистым: Селин Дион со слезами на глазах вернулась на сцену после 6-летнего перерыва
Канадская певица Селин Дион дала свой первый масштабный концерт после шестилетней паузы, выступив на арене Plenitude в пригороде Парижа Нантере.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Селин Дион вернулась на сцену: что известно
Возвращение на сцену оказалось для 58-летней артистки очень эмоциональным. Во время исполнения первого номера Селин Дион не смогла сдержать чувств и расплакалась.
Исполнительница общалась с публикой преимущественно на французском языке и сделала несколько трогательных признаний.
— Я стою на сцене в этом городе, который я так люблю, благодаря вашей поддержке и вашей любви. Путь был тернистым, дорога оказалась длиннее, чем планировалось, но я держалась, — обратилась к фанатам Селин Дион.
Звезда также извинилась перед зрителями за свою чувственность, отметив искренность моментов.
— Я обещала, что не буду плакать, но это слезы радости, — призналась певица.
Шоу было сдержанным: артистка предстала перед зрителями в нескольких изысканных черных платьях, чтобы ничего не отвлекало от главного — ее голоса и живых эмоций.
Напомним, в 2022 году Селин Дион шокировала мир заявлением о диагностированном у нее синдроме скованности.
Это крайне редкое неврологическое заболевание приводит к сильным мышечным спазмам и фактически лишает возможности петь и полноценно двигаться.
Впрочем, во время парижского концерта артистка уверенно демонстрировала фирменную сценическую харизму, играла на воображаемой гитаре и вживую исполняла легендарные баллады My Heart Will Go On и All By Myself.
Свое выступление она символически начала с французского хита On Ne Change Pas, сделав намек на свое длительное отсутствие.
Концерт в Нантере открыл обширную серию выступлений Селин Дион: впереди ее ждет резиденция из 16 шоу в Париже и еще 10 запланированных дат на 2027 год.
Билеты на события вызвали настоящий ажиотаж, а поклонники часами дежурят у гостиницы певицы.