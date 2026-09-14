Канадская певица Селин Дион дала свой первый масштабный концерт после шестилетней паузы, выступив на арене Plenitude в пригороде Парижа Нантере.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Селин Дион вернулась на сцену: что известно

Возвращение на сцену оказалось для 58-летней артистки очень эмоциональным. Во время исполнения первого номера Селин Дион не смогла сдержать чувств и расплакалась.

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Исполнительница общалась с публикой преимущественно на французском языке и сделала несколько трогательных признаний.

— Я стою на сцене в этом городе, который я так люблю, благодаря вашей поддержке и вашей любви. Путь был тернистым, дорога оказалась длиннее, чем планировалось, но я держалась, — обратилась к фанатам Селин Дион.

Звезда также извинилась перед зрителями за свою чувственность, отметив искренность моментов.

— Я обещала, что не буду плакать, но это слезы радости, — призналась певица.

Шоу было сдержанным: артистка предстала перед зрителями в нескольких изысканных черных платьях, чтобы ничего не отвлекало от главного — ее голоса и живых эмоций.

Напомним, в 2022 году Селин Дион шокировала мир заявлением о диагностированном у нее синдроме скованности.

Это крайне редкое неврологическое заболевание приводит к сильным мышечным спазмам и фактически лишает возможности петь и полноценно двигаться.

Впрочем, во время парижского концерта артистка уверенно демонстрировала фирменную сценическую харизму, играла на воображаемой гитаре и вживую исполняла легендарные баллады My Heart Will Go On и All By Myself.

Свое выступление она символически начала с французского хита On Ne Change Pas, сделав намек на свое длительное отсутствие.

Концерт в Нантере открыл обширную серию выступлений Селин Дион: впереди ее ждет резиденция из 16 шоу в Париже и еще 10 запланированных дат на 2027 год.

Билеты на события вызвали настоящий ажиотаж, а поклонники часами дежурят у гостиницы певицы.

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