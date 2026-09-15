Одна таблетка: правоохранители раскрыли вероятную причину смерти Хейден Панеттьери
- Правоохранители озвучили возможную причину смерти Хейден Панеттьери.
- Версия следствия связана с запрещенными веществами.
Дело о внезапной смерти американской актрисы Хейден Панеттьери приобретает новые обороты.
Правоохранительные органы и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в Лос-Анджелесе и Южной Каролине сосредоточили внимание на давнем наркоторговце звезды, который мог продать ей поддельные рецептурные препараты со смертельной примесью.
Хейден Панеттьери: причина смерти актрисы
Источники TMZ, вовлеченные в расследование, отмечают, что Хейден Панеттьери имела постоянного поставщика на черном рынке в Лос-Анджелесе.
Именно у него она приобрела ряд препаратов перед вылетом в Южную Каролину.
По рабочей версии следствия, утром в день смерти Панеттьери приняла таблетку оксикодона, содержащую фентанил.
Когда спасатели прибыли по вызову 911 в квартиру, где находилась актриса, ее бойфренд Брайан Хикерсон передал медикам пакет с рецептурным лекарством Хейден.
Выяснилось, что до приезда парамедиков Хикерсон пытался спасти без сознания Панеттьери с помощью Наркана (препарата, применяемого при передозировке опиоидами), однако это не дало результата.
Сейчас детективы ожидают официальных результатов токсикологической экспертизы, однако именно роковая таблетка с фентанилом остается главной причиной смерти Хейден Панеттьери.
Ранее бойфренда покойной Хейден Панеттьери Брайана Хикерсона задержали из-за драки в баре. На месте инцидента Брайан Хикерсон вспомнил о смерти Хейден Панеттьери.