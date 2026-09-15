Дело о внезапной смерти американской актрисы Хейден Панеттьери приобретает новые обороты.

Правоохранительные органы и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) в Лос-Анджелесе и Южной Каролине сосредоточили внимание на давнем наркоторговце звезды, который мог продать ей поддельные рецептурные препараты со смертельной примесью.

Хейден Панеттьери: причина смерти актрисы

Источники TMZ, вовлеченные в расследование, отмечают, что Хейден Панеттьери имела постоянного поставщика на черном рынке в Лос-Анджелесе.

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Именно у него она приобрела ряд препаратов перед вылетом в Южную Каролину.

По рабочей версии следствия, утром в день смерти Панеттьери приняла таблетку оксикодона, содержащую фентанил.

Когда спасатели прибыли по вызову 911 в квартиру, где находилась актриса, ее бойфренд Брайан Хикерсон передал медикам пакет с рецептурным лекарством Хейден.

Выяснилось, что до приезда парамедиков Хикерсон пытался спасти без сознания Панеттьери с помощью Наркана (препарата, применяемого при передозировке опиоидами), однако это не дало результата.

Сейчас детективы ожидают официальных результатов токсикологической экспертизы, однако именно роковая таблетка с фентанилом остается главной причиной смерти Хейден Панеттьери.

Ранее бойфренда покойной Хейден Панеттьери Брайана Хикерсона задержали из-за драки в баре. На месте инцидента Брайан Хикерсон вспомнил о смерти Хейден Панеттьери.

Источник : TMZ

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