Украинский оскаровский комитет официально избрал фильм-претендент от Украины на 99-ю премию Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм. Им стала документальная лента Следы режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.

Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет.

О чем фильм Следы и почему его выбрали на Оскар

Документальная картина рассказывает о поиске справедливости украинскими женщинами, пережившими сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. Лента сосредотачивается на сообществе уцелевших, отказывающихся молчать.

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Из-за истории бывшей пленницы Ирины Довгань, которая стала активисткой и документирует показания пострадавших на деоккупированных территориях, фильм формирует коллективный портрет травмы, солидарности и восстановления.

Режиссер ленты Алиса Коваленко подчеркнула, что это решение является возможностью привлечь внимание мира к военным преступлениям оккупантов и сделать громче голоса женщин.

Лента Следы уже получила ряд наград на международных кинофестивалях, среди которых Berlinale, Movies That Matter в Гааге, Millenium Docs Against Gravity, вошла в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто, а ее украинская премьера состоялась на Docuda.

Всего в национальном отборе участвовало восемь фильмов:

Вечник (реж. Иван Николаевчук);

Война глазами животных (реж. М. Слабошпицкий, Ю. Шашкова, М. Тузов, А. Мамедов, С. Костюк, И. Сауткин, А. Лидаговский);

Киллхаус (реж. Любомир Левицкий);

Последний Прометей Донбасса (реж. Антон Штука);

Простой Солдат (реж. Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус);

Следы (реж. Алиса Коваленко, Марыся Никитюк);

Тихое наводнение (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук);

The Last Message (реж. Андрей Волошин, Алексей Лебедев).

Решение принял Украинский оскаровский комитет из 12 человек, утвержденный Американской киноакадемией. Возглавил комитет кинокритик Алик Шпилюк. Также в состав вошли продюсеры, критики и режиссеры: Дарья Бассель, Денис Буданов, Александр Гусев, Марина Эр Горбач, Дмитрий Десятерик, Сергей Лавренюк, Никита Моисеев, Антонина Ноябрева, Тарас Томенко, Владимир Усик и Анна Яценко.

Вскоре 15 фильмов, которые войдут в шортлист категории Лучший международный полнометражный фильм, объявят 15 декабря.

Пять фильмов-номинантов в категории станут известны 21 января. Сама церемония вручения 99-й премии Оскар состоится 14 марта 2027 года.

25 августа Украинский оскаровский комитет официально приступил к национальному отбору ленты, которая будет представлять нашу страну на 99-й премии Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм.

Накануне Украинский оскаровский комитет решил предоставить кинематографистам больше времени и продлил срок подачи документов для участия в национальном отборе.

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