Документальный фильм Следы будет представлять Украину на Оскар 2027
- Украинский оскаровский комитет избрал документальную ленту Следы Алисы Коваленко и Марыси Никитюк претендентом от Украины на 99-ю премию Оскар.
- Фильм о женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии, будет соревноваться в категории Лучший международный полнометражный фильм.
Украинский оскаровский комитет официально избрал фильм-претендент от Украины на 99-ю премию Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм. Им стала документальная лента Следы режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.
Об этом сообщает Украинский оскаровский комитет.
О чем фильм Следы и почему его выбрали на Оскар
Документальная картина рассказывает о поиске справедливости украинскими женщинами, пережившими сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. Лента сосредотачивается на сообществе уцелевших, отказывающихся молчать.
Из-за истории бывшей пленницы Ирины Довгань, которая стала активисткой и документирует показания пострадавших на деоккупированных территориях, фильм формирует коллективный портрет травмы, солидарности и восстановления.
Режиссер ленты Алиса Коваленко подчеркнула, что это решение является возможностью привлечь внимание мира к военным преступлениям оккупантов и сделать громче голоса женщин.
Лента Следы уже получила ряд наград на международных кинофестивалях, среди которых Berlinale, Movies That Matter в Гааге, Millenium Docs Against Gravity, вошла в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто, а ее украинская премьера состоялась на Docuda.
Всего в национальном отборе участвовало восемь фильмов:
- Вечник (реж. Иван Николаевчук);
- Война глазами животных (реж. М. Слабошпицкий, Ю. Шашкова, М. Тузов, А. Мамедов, С. Костюк, И. Сауткин, А. Лидаговский);
- Киллхаус (реж. Любомир Левицкий);
- Последний Прометей Донбасса (реж. Антон Штука);
- Простой Солдат (реж. Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус);
- Следы (реж. Алиса Коваленко, Марыся Никитюк);
- Тихое наводнение (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук);
- The Last Message (реж. Андрей Волошин, Алексей Лебедев).
Решение принял Украинский оскаровский комитет из 12 человек, утвержденный Американской киноакадемией. Возглавил комитет кинокритик Алик Шпилюк. Также в состав вошли продюсеры, критики и режиссеры: Дарья Бассель, Денис Буданов, Александр Гусев, Марина Эр Горбач, Дмитрий Десятерик, Сергей Лавренюк, Никита Моисеев, Антонина Ноябрева, Тарас Томенко, Владимир Усик и Анна Яценко.
Вскоре 15 фильмов, которые войдут в шортлист категории Лучший международный полнометражный фильм, объявят 15 декабря.
Пять фильмов-номинантов в категории станут известны 21 января. Сама церемония вручения 99-й премии Оскар состоится 14 марта 2027 года.
25 августа Украинский оскаровский комитет официально приступил к национальному отбору ленты, которая будет представлять нашу страну на 99-й премии Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм.
Накануне Украинский оскаровский комитет решил предоставить кинематографистам больше времени и продлил срок подачи документов для участия в национальном отборе.