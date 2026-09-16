Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины расширило список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В обновленный список попал российский актер, кинорежиссер и сценарист Борис Галкин.

Соответствующий приказ опубликовал Минкульт.

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Борис Галкин попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Как отмечают в ведомстве, Галкин систематически выступает с заявлениями в поддержку российской вооруженной агрессии против Украины и оправдывает оккупацию украинских территорий.

Теперь в отношении актера действует ряд ограничений, в частности, запрет трансляции контента при его участии в украинском теле- и радиоэфире.

Что известно о Борисе Галкине

Борис Галкин родился 19 сентября 1947 года в бывшем Ленинграде.

Широкую известность во времена СССР Галкин приобрел благодаря амплуа “идеального советского военного”: его самой известной работой стала главная роль лейтенанта ВДВ Виктора Тарасова в советских боевиках В зоне особого внимания (1977) и Ответный Ход (1981).

Также он снимался в таких известных фильмах, как Свой среди чужих, чужой среди своих, Зеркало для героя и сериале Тайга. Курс выживания.

В последние годы Галкин активно участвовал в российских пропагандистских проектах, митингах-концертах в поддержку войны и публично распространял нарративы кремлевской пропаганды.

Ранее российский режиссер Владимир Бортко получил подозрение от СБУ. В своих интервью Бортко оправдывал войну и призывал к оккупации.

Фото: Нацрада/Facebook

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