В камуфляже и с любимой рядом: Брэд Питт поразил выходом на премьере фильма Сердце зверя
- Брэд Питт и Инес де Рамон вместе появились на публике.
- Пара посетила премьеру нового фильма с участием Брэда Питта.
Голливудский актер Брэд Питт посетил мировую премьеру своей новой ленты Сердце зверя, состоявшуюся в амфитеатре FirstBank во Франклине (штат Теннесси).
На красную дорожку Питт вышел вместе со своей девушкой Инес де Рамон.
Брэд Питт появился на публике с Инес де Рамон
На красной дорожке Брэд Питт и Инес де Рамон выглядели влюбленными, не скрывали чувств и непрерывно держались за руки.
Поскольку в драматическом экшне Сердце зверя Питт сыграл бывшего офицера спецназа Джеймса Бельмонта, для выхода он выбрал тематический аутфит.
Брэд появился в камуфляжном костюме с эффектом выцветания, оливковой футболке и подвеске, напоминавшей военный жетон. Дополнили образ серые замшевые туфли с отпечатками краски и очки-авиаторы в квадратной оправе.
Тем временем Инес де Рамон появилась в очень нежном образе: она выбрала светло-персиковое многоярусное платье с кружевом, белые кожаные туфли с бисером и распустила волосы.
Переглянути цей допис в Instagram
Напомним, что отношения Питта и де Рамон начались в конце 2022 года.
С начала 2024 года влюбленные живут вместе и регулярно появляются на светских мероприятиях.
Однако публичный выход пары состоялся на фоне неприятного периода в жизни Брэда Питта.
Накануне стало известно, что его 25-летний сын Мэдокс официально отказался от фамилии отца. Теперь в документах он указан как Мэдокс Чиван Джоли.