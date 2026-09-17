Голливудский актер Брэд Питт посетил мировую премьеру своей новой ленты Сердце зверя, состоявшуюся в амфитеатре FirstBank во Франклине (штат Теннесси).

На красную дорожку Питт вышел вместе со своей девушкой Инес де Рамон.

Брэд Питт появился на публике с Инес де Рамон

На красной дорожке Брэд Питт и Инес де Рамон выглядели влюбленными, не скрывали чувств и непрерывно держались за руки.

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Поскольку в драматическом экшне Сердце зверя Питт сыграл бывшего офицера спецназа Джеймса Бельмонта, для выхода он выбрал тематический аутфит.

Брэд появился в камуфляжном костюме с эффектом выцветания, оливковой футболке и подвеске, напоминавшей военный жетон. Дополнили образ серые замшевые туфли с отпечатками краски и очки-авиаторы в квадратной оправе.

Тем временем Инес де Рамон появилась в очень нежном образе: она выбрала светло-персиковое многоярусное платье с кружевом, белые кожаные туфли с бисером и распустила волосы.

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Напомним, что отношения Питта и де Рамон начались в конце 2022 года.

С начала 2024 года влюбленные живут вместе и регулярно появляются на светских мероприятиях.

Однако публичный выход пары состоялся на фоне неприятного периода в жизни Брэда Питта.

Накануне стало известно, что его 25-летний сын Мэдокс официально отказался от фамилии отца. Теперь в документах он указан как Мэдокс Чиван Джоли.

Источник : Daily Mail

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