Звезда сериала Очень странные дела Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови снова стали родителями.

Об этом Милли Бобби Браун сообщила в Instagram.

Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой: что известно

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови усыновили мальчика.

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О пополнении в семье стало известно в четверг, 17 сентября, когда издание People со ссылкой на собственные источники подтвердило факт усыновления.

Впоследствии сама звезда сериала Очень странные дела и ее муж опубликовали в Instagram первое трогательное фото, на котором видна крошечная ручка малыша.

— Привет, малыш! — подписала совместное сообщение пара.

Напомним, что для Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови это уже второй ребенок. В августе 2025 года они усыновили девочку.

Милли ранее неоднократно признавалась, что усыновление “всегда являлось частью ее детских мечтаний”, хотя в будущем они с мужем также планируют и биологических детей.

Напомним, что Милли Бобби Браун и сын рок-музыканта Джона Бонджови — Джейк Бонджови — начали встречаться в 2021 году.

В 2024 году влюбленные сыграли тайную свадьбу, а уже через год расширили свою семью.

Источник : People

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