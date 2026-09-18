Телеканал СТБ официально раскрыл дату 15 сезона романтического проекта страны Холостяк.

Об этом сообщили на официальной странице проекта в Instagram.

Холостяк 15: дата

Премьера долгожданного Холостяка состоится уже 16 октября.

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— Этой осенью его любовь достигнет неба! Ибо любовь превыше всего! Премьера романтического реалити Холостяк с 16 октября на телеканале СТБ, — отмечают создатели проекта.

Что известно о новом Холостяке Вячеславе Кравцове

Напомним, что новым героем романтического реалити Холостяк стал Вячеслав Кравцов – один из самых успешных украинских баскетболистов, многолетний капитан национальной сборной Украины и игрок сильнейшей лиги мира NBA.

Кроме спортивных достижений, Вячеслав Кравцов успешно реализовал себя в предпринимательстве, основав собственный бизнес в сфере морской логистики.

Хотя атлет официально не завершил игровую карьеру, но сейчас он уделяет значительное внимание развитию своей компании и более избирательно рассматривает профессиональные контракты, строя жизнь вне большого спорта.

Несмотря на развод, Вячеслав Кравцов остается папой для своей пятилетней дочери, с которой проводит много времени.

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