Премьера проекта Холостяк 2026: дата выхода 15 сезона
Телеканал СТБ официально раскрыл дату 15 сезона романтического проекта страны Холостяк.
Об этом сообщили на официальной странице проекта в Instagram.
Холостяк 15: дата
Премьера долгожданного Холостяка состоится уже 16 октября.
— Этой осенью его любовь достигнет неба! Ибо любовь превыше всего! Премьера романтического реалити Холостяк с 16 октября на телеканале СТБ, — отмечают создатели проекта.
Что известно о новом Холостяке Вячеславе Кравцове
Напомним, что новым героем романтического реалити Холостяк стал Вячеслав Кравцов – один из самых успешных украинских баскетболистов, многолетний капитан национальной сборной Украины и игрок сильнейшей лиги мира NBA.
Кроме спортивных достижений, Вячеслав Кравцов успешно реализовал себя в предпринимательстве, основав собственный бизнес в сфере морской логистики.
Хотя атлет официально не завершил игровую карьеру, но сейчас он уделяет значительное внимание развитию своей компании и более избирательно рассматривает профессиональные контракты, строя жизнь вне большого спорта.
Несмотря на развод, Вячеслав Кравцов остается папой для своей пятилетней дочери, с которой проводит много времени.