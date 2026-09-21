Бывшая жена Виталия Кличко – певица и модель Наталья Егорова – рассказала о личной жизни после развода.

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag Наталья поделилась подробностями общения с Кличко и заговорила о втором браке.

Наталья Егорова о личной жизни после развода с Кличко

На вопрос журналистов о готовности вновь создать семью и обменяться обетами, Наталья Егорова ответила без колебаний.

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– Да, я хочу свадьбу. Да, я хочу кольцо. Да, я хочу снова сказать “да”. И да, я не хочу стареть в одиночестве, — поделилась Егорова.

Несмотря на то, что мужчины, с которым она была бы готова пойти к алтарю, рядом пока нет, Егорова признается, что не закрывала свое сердце после разрыва.

Наталья продолжает ходить на свидания, хотя и не торопится делать их достоянием общественности.

– Конечно, я встречалась. Я не святая. Я люблю свою личную жизнь. Я – женщина. Но я не показываю каждого мужчину сразу публике, – рассказала экс-жена Кличко.

Как сейчас общаются Наталья Егорова и Виталий Кличко

О разводе Натальи Егоровой и Виталии Кличко после 25 лет брака стало официально известно в августе 2022 года.

Разрыв прошел цивилизованно и мирно, ведь супруги уже долгое время фактически жили отдельно: Наталья — в Гамбурге, а Виталий — в Киеве.

Как известно, сегодня между Кличко и Егоровой сохраняются теплые и дружеские отношения.

По словам Егоровой, сейчас они снова находят общий язык и поддерживают связь.

– Мы можем снова поговорить. Конечно, я не звоню ему каждый день. Но наши разговоры становятся все длиннее. Думаю, в глубине души он гордится мной, – призналась Наталья.

Также Егорова отметила, что в случае опасности или чрезвычайной ситуации, Виталий всегда придет на помощь ей и родным. Это дает Наталье чувство покоя и защищенности.

— Что бы ни произошло между нами: если понадобится помощь, я знаю, что могу на него рассчитывать, — подчеркнула Наталья.

После развода Наталья Егорова кардинально сменила свой профессиональный вектор.

Сейчас она разделяет свою жизнь между Германией и США (Гамбургом и Лос-Анджелесом), активно занимается йогой и духовными практиками.

Напомним, что Наталья Егорова и Виталий Кличко состояли в браке в течение 25 лет и имеют троих общих детей.

Фото: Наталья Егорова

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