Всемирно известная украинская режиссер, фотограф и дизайнер из Одессы Таню Муиньо добавила в свое портфолио сотрудничество с технологическим гигантом Apple.

Она выступила режиссером новой масштабной рекламной кампании для iPhone 18 Pro.

Об этом стало известно с официальной страницы компании Apple в Instagram.

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Рекламное видео получило название Night Moves. Главная цель проморолика – продемонстрировать усовершенствованные возможности камеры флагманского смартфона во время съемки в условиях сложного или слабого освещения.

Весь видеоряд был полностью снят на новый iPhone 18 Pro.

Кроме Таню Муиньо, к созданию рекламы нового iPhone 18 Pro присоединился украинский оператор Никита Кузьменко, а одну из главных танцевальных партий исполнила украинка Екатерина Бышева вместе с артистами из Японии и Франции.

Напомним, что Таню Муиньо – одна из самых популярных режиссеров современного мирового шоубизнеса родом из Одессы.

В ее портфолио сотрудничество с первыми звездами мировой сцены: Гарри Стайлсом, Дуа Липой, Кэти Перри, Cardi B, Lil Nas X, ROSALÍA, группой BTS, Ленни Кравицем и т.д.

Ее клип Montero для Lil Nas X получил три главных статуэтки MTV VMA 2021 (включая Видео года и Лучшую режиссуру) и номинацию на Грэмми.

В 2022 году Таню Муиньо получила две награды за видео As It Was для Гарри Стайлса, а в 2023-м – за режиссуру клипа Attention для Doja Cat.

Фото: Таню Муиньо

Источник : Укрінформ

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