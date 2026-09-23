Киборг: Оля Полякова откровенно высказалась о физической форме Тины Кароль
- Оля Полякова оценила физическую форму Тины Кароль.
- О фигуре Тины Кароль Полякова публично высказалась в разговоре со своим фитнес-тренером.
Украинская певица Оля Полякова публично прокомментировала физическую форму своей коллеги по сцене Тины Кароль.
Об этом Полякова высказалась на своем YouTube-канале в разговоре с фитнес-тренером Сергеем Шереметой.
Оля Полякова прокомментировала фигуру Тины Кароль
Полякова отметила важность регулярного спорта и привела Кароль как пример впечатляющей самодисциплины.
По словам Оли Поляковой, Тина Кароль склонна к полноте от природы, однако благодаря постоянной работе над собой достигла идеальных результатов.
— Мне упрекают, что я занимаюсь бодишеймингом. Я хочу сказать открыто: да, я бодишеймер. Ибо я знаю, что любая женщина может сделать из себя красавицу. Посмотрите на Тину Кароль. Реально женщина склонна к полноте. Это всегда было видно. Она красивая, но была пухленькая, — откровенно заявила Оля Полякова.
Также Полякова отметила, что сегодня Тина Кароль имеет значительно более привлекательный и подтянутый вид, чем в начале карьеры.
– Теперь она киборг. Она выглядит лучше, чем в 20. А сегодня ей 41, — добавила Полякова.
Как известно, Тина Кароль уже долгое время активно занимается аштанга йогой и силовыми тренировками.
Кароль регулярно делится в своих соцсетях видео со сложными асанами, балансами на руках и растяжкой, показывая результат ежедневного труда над телом.