Украинская певица Оля Полякова публично прокомментировала физическую форму своей коллеги по сцене Тины Кароль.

Об этом Полякова высказалась на своем YouTube-канале в разговоре с фитнес-тренером Сергеем Шереметой.

Оля Полякова прокомментировала фигуру Тины Кароль

Полякова отметила важность регулярного спорта и привела Кароль как пример впечатляющей самодисциплины.

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По словам Оли Поляковой, Тина Кароль склонна к полноте от природы, однако благодаря постоянной работе над собой достигла идеальных результатов.

— Мне упрекают, что я занимаюсь бодишеймингом. Я хочу сказать открыто: да, я бодишеймер. Ибо я знаю, что любая женщина может сделать из себя красавицу. Посмотрите на Тину Кароль. Реально женщина склонна к полноте. Это всегда было видно. Она красивая, но была пухленькая, — откровенно заявила Оля Полякова.

Также Полякова отметила, что сегодня Тина Кароль имеет значительно более привлекательный и подтянутый вид, чем в начале карьеры.

– Теперь она киборг. Она выглядит лучше, чем в 20. А сегодня ей 41, — добавила Полякова.

Как известно, Тина Кароль уже долгое время активно занимается аштанга йогой и силовыми тренировками.

Кароль регулярно делится в своих соцсетях видео со сложными асанами, балансами на руках и растяжкой, показывая результат ежедневного труда над телом.

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