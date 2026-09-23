Новая украинская детективная вселенная: СТБ начал съемки сериала На воде
- СТБ и SPACE Production снимают детектив На воде.
- Это будет новая детективная вселенная с яркими персонажами, спецификой и атмосферой.
Телеканал СТБ и продакшн-компания SPACE Production приступили к работе над новым украинским детективным процедуралом под названием На воде.
В центре сюжета – специальное подразделение, для которого водная среда становится местом преступления, источником доказательств и главной особенностью каждого расследования.
СТБ и SPACE Production начали съемки детектива На воде
Новый проект призван расширить стратегию СТБ и SPACE Production по созданию масштабных сериальных брендов, собирающих высокие показатели как в телеэфире, так и на digital-платформах.
Предыдущий общий детектив создателей уже преодолел отметку в миллиард просмотров. Теперь команды формируют новую вселенную с новыми персонажами, спецификой и атмосферой.
Создатели отмечают, что в На воде именно стихия выступает полноценным участником детективной механики: вода может смыть следы, видоизменить доказательства или усложнить реконструкцию событий.
В то же время, фокус остается на команде специалистов, их взаимоотношениях и характерах.
Соучредительница SPACE Production Дария Легони-Фиалко подчеркнула успех предыдущих совместных наработок.
— Предыдущий детективный проект охватил 15,47 млн зрителей, собрал более 1,13 млрд просмотров, ежемесячно его смотрят в среднем 6,19 млн украинцев, а одна серия собирает около 850 тысяч зрителей. В На воде мы остаемся в сильном для украинской аудитории жанре детективного процедурала, но создаем совсем другой мир — со своей атмосферой, героями, визуальным языком и спецификой расследований, — отметила Дарья Легони-Фиалко.
Генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук отметила важность такого контента для украинцев сегодня.
— В то время, когда наша жизнь ежедневно наполнена тревожными новостями, мы особенно ценим истории, которые хотя бы на час позволяют зрителям переключиться, испытать эмоции и вернуть себе чувство справедливости. Мы видим, насколько нужны сегодня такие истории. Поэтому для нас На воде — это продолжение системной работы с детективным жанром и одновременно совершенно новый мир, с новыми героями и новой атмосферой, — подчеркнула Семчук.
Режиссером нового проекта выступает Лиза Хоменко, а должность креативного продюсера заняла Нина Пономарева.