Организаторы одной из самых престижных литературных наград мира – Букеровской премии (The Booker Prize) – объявили шортлист 2026 года.

В краткий список вошли шесть художественных произведений, среди авторов которых два прошлогодних лауреата, один ранее номинированный писатель и трое дебютантов финала.

Об этом сообщили на официальном сайте Букеровской премии.

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Букеровская премия 2026: краткий список номинантов

В этом году состав судей Букеровской премии возглавила известная писательница и телеведущая Мэри Бирд.

Вместе с ней претендентов оценивали:

поэт, писатель и педагог Реймонд Антробус;

музыкант и телеведущий Джарвис Кокер;

журналистка и литературный критик Ребекка Лью;

писательница и поэтесса Патрисия Локвуд (финалистка Букеровской премии прошлых лет).

Шортлист формировался из Букеровской дюжины (13 книг), ранее отобранной среди 163 поданных заявок.

К рассмотрению принимались произведения писателей любой национальности, написанные на английском языке и изданные в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2025 по 30 сентября 2026 года.

В краткий список вошли представители четырех стран: Англии, Шотландии, Ямайки и США.

Среди именитых претендентов – прошлые победители Букера Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также трехкратная номинантка премии Элизабет Страут.

Половина авторов попала в финальный список впервые.

Что известно о номинантах Букеровской премии 2026

Сюжеты книг-номинантов охватывают широкий спектр жанров – от антиутопий и исторических романов до кампусной сатиры и современного реализма.

Марлон Джеймс – The Disappearers. В центре сюжета — суровая реальность жизни ЛГБТК+ сообщества на Ямайке в 1980–1990-х годах и цена, которую люди платили за безопасность и выживание.

Дуглас Стюарт – John of John. Драма разворачивается на изолированном шотландском острове Харрис, куда после неудачного обучения возвращается молодой художник Джон-Калум. Его возвращение провоцирует острый мировоззренческий конфликт с отцом — суровым пресвитерианским ткачем и пастухом. Роман освещает, как противостояние двух поколений возмущает жизнь всей замкнутой общины.

Элизабет Страут – The Things We Never Say. Главный герой – учитель истории Арти Дам. Несмотря на внешнее счастье, он страдает от одиночества и скрывает темную тайну. Внезапная правда о своем прошлом заставляет его полностью пересмотреть отношения с близкими и переосмыслить свою жизнь.

М. Джон Харрисон – The End of Everything. Жуткая постапокалиптика о Европе, которой мы не знаем: государств больше нет, в морях возникли новые причудливые виды, а береговой искатель Филипп находит в Ла-Манше удивительное существо-трансформер. Эта находка заставляет его покинуть побережье и двинуться в рискованный поход сквозь развалины цивилизации.

Ребекка Перри – May We Feed the King. В этой книге переплетаются две линии времени: средневековый монарх против воли оказывается на троне среди дворцовых интриг, а современная куратор, восстанавливая его покои, настолько погружается в исследование забытого короля, что теряет связь с реальностью.

Люк Кеннард – Black Bag. Сатирический роман об актере, который ради заработка становится испытуемым в чудаковатом эксперименте: во время университетских лекций он должен сидеть в аудитории, полностью зашитый в большую черную сумку. Книга мастерски миксует кампусную сатиру, необычную любовную историю и переосмысление кризиса современной маскулинности.

Победителя традиционно объявят во время торжественной церемонии в Лондоне 9 ноября 2026 года.

Лауреат получит денежное вознаграждение в размере 50 000 фунтов стерлингов, а каждый из финалистов – по 2 500 фунтов стерлингов.

Фото: Букеровская премия

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