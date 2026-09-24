В Украине начался первый этап зрительского голосования за национального представителя на Детское Евровидение 2026.

Выбрать своего фаворита каждый желающий может непосредственно в приложении Дія.

Детское Евровидение 2026: в Дії открыто голосование за финалистов Нацотбора

За право представить страну на Детском Евровидении 2026 соревнуются шесть молодых исполнителей с собственными треками:

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Анастасия Пошедина — Крила;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Эрика Колесниченко —НЕ колискова;

Дмитрий Карабет — Мамо;

Марко Сердинский — Гори;

Злата Солоненко — Who am I.

Детское Евровидение 2026: как проголосовать за финалиста Нацотбора

Первый этап онлайн-голосования в приложении Дія продлится до 10:00 субботы, 26 сентября.

Все пользователи могут ознакомиться с выступлениями участников, прослушать композиции и отдать свой голос за выбранного артиста.

Второй этап голосования за представителя Украины на Детском Евровидении 2026 откроется уже непосредственно во время финального шоу в прямом эфире Суспільного.

Итоговый результат будет определен по сумме баллов от зрителей и профессионального жюри.

Опрос в приложении Дія реализует Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций и Суспільним Мовленням.

Победитель Нацотбора получит право отстаивать честь Украины на Детском Евровидении, которое состоится на Мальте 24 октября 2026 года.

Напомним, что финал Нацотбора на Детское Евровидение 2026 состоится уже в эту субботу, 26 сентября.

В состав судей Нацотбора на Детское Евровидение 2026 вошли музыкант Дмитрий Шуров, певица SKYLERR и радиоведущая Анна Свиридова.

Источник : Дія

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