Детское Евровидение 2026: в Дії началось голосование за финалистов Нацотбора
В Украине начался первый этап зрительского голосования за национального представителя на Детское Евровидение 2026.
Выбрать своего фаворита каждый желающий может непосредственно в приложении Дія.
Детское Евровидение 2026: в Дії открыто голосование за финалистов Нацотбора
За право представить страну на Детском Евровидении 2026 соревнуются шесть молодых исполнителей с собственными треками:
- Анастасия Пошедина — Крила;
- Роман Дорошенко — Say Hello;
- Эрика Колесниченко —НЕ колискова;
- Дмитрий Карабет — Мамо;
- Марко Сердинский — Гори;
- Злата Солоненко — Who am I.
Детское Евровидение 2026: как проголосовать за финалиста Нацотбора
Первый этап онлайн-голосования в приложении Дія продлится до 10:00 субботы, 26 сентября.
Все пользователи могут ознакомиться с выступлениями участников, прослушать композиции и отдать свой голос за выбранного артиста.
Второй этап голосования за представителя Украины на Детском Евровидении 2026 откроется уже непосредственно во время финального шоу в прямом эфире Суспільного.
Итоговый результат будет определен по сумме баллов от зрителей и профессионального жюри.
Опрос в приложении Дія реализует Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством культуры и стратегических коммуникаций и Суспільним Мовленням.
Победитель Нацотбора получит право отстаивать честь Украины на Детском Евровидении, которое состоится на Мальте 24 октября 2026 года.
Напомним, что финал Нацотбора на Детское Евровидение 2026 состоится уже в эту субботу, 26 сентября.
В состав судей Нацотбора на Детское Евровидение 2026 вошли музыкант Дмитрий Шуров, певица SKYLERR и радиоведущая Анна Свиридова.