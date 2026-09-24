Меган Маркл получила неожиданное предложение о работе после возвращения в Великобританию.

Об этом сообщает People.

Меган Маркл может получить работу в Великобритании

Во время благотворительного мероприятия WellChild Awards 2026 ведущая Габи Рослин в шутливой, но вполне серьезной форме предложила Меган Маркл попробовать себя в роли радиоведущей на популярной британской станции Magic Radio.

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Главным посредником в этой истории стал ее муж принц Гарри, которому озвучили неожиданную идею.

Ведущая Габи Рослин сначала обратилась к принцу Гарри с вопросом: Хочешь шоу на Magic?, после чего сразу добавила: Ваша жена могла бы сделать шоу на Magic. Она любит Magic. В каком шоу она хотела бы участвовать?

Принц Гарри не растерялся и ответил с улыбкой:

– Мы об этом не говорили, но я могу ей это передать.

Отметим, что приглашение по работе на радио Magic для Меган Маркл появилось не просто так.

Ранее Меган Маркл неоднократно признавалась в своей симпатии к этой радиостанции.

В частности, во втором сезоне своего сериала на Netflix С любовью, Меган герцогиня отметила, что после отъезда в США больше всего скучает именно по Magic FM.

Между тем директор по контенту Magic Radio Пол Сильвестр публично заявлял, что двери станции для Меган Маркл всегда открыты.

– Предложение уже обсуждается: если герцогиня хочет вести шоу, пожалуйста, – отметил Сильвестр.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США.

Переезд Гарри и Меган Маркл состоялся в конце августа.

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