Меган Маркл предложили работу в Британии: как отреагировал принц Гарри
Меган Маркл получила неожиданное предложение о работе после возвращения в Великобританию.
Об этом сообщает People.
Меган Маркл может получить работу в Великобритании
Во время благотворительного мероприятия WellChild Awards 2026 ведущая Габи Рослин в шутливой, но вполне серьезной форме предложила Меган Маркл попробовать себя в роли радиоведущей на популярной британской станции Magic Radio.
Главным посредником в этой истории стал ее муж принц Гарри, которому озвучили неожиданную идею.
Ведущая Габи Рослин сначала обратилась к принцу Гарри с вопросом: Хочешь шоу на Magic?, после чего сразу добавила: Ваша жена могла бы сделать шоу на Magic. Она любит Magic. В каком шоу она хотела бы участвовать?
Принц Гарри не растерялся и ответил с улыбкой:
– Мы об этом не говорили, но я могу ей это передать.
Отметим, что приглашение по работе на радио Magic для Меган Маркл появилось не просто так.
Ранее Меган Маркл неоднократно признавалась в своей симпатии к этой радиостанции.
В частности, во втором сезоне своего сериала на Netflix С любовью, Меган герцогиня отметила, что после отъезда в США больше всего скучает именно по Magic FM.
Между тем директор по контенту Magic Radio Пол Сильвестр публично заявлял, что двери станции для Меган Маркл всегда открыты.
– Предложение уже обсуждается: если герцогиня хочет вести шоу, пожалуйста, – отметил Сильвестр.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США.
Переезд Гарри и Меган Маркл состоялся в конце августа.