Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о прилете ракеты возле ее дома в ночь на 24 сентября.

Об этом Денисенко сообщила на своей странице в Instagram.

Наталка Денисенко рассказала о последствиях ночной атаки на Киев 24 сентября

По словам Натальи Денисенко, ракета попала в пешеходную зону между роддомом и церковью, возле которой расположен дом Денисенко.

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– Сегодня утром едва встала. Ракета возле нас попала в пешеходную зону между роддомом и церковью, — поделилась Денисенко.

К счастью, сама Наталья Денисенко и ее близкие в результате вражеского удара не пострадали.

Напомним, что в результате ночной атаки на Киев 24 сентября в Подольском районе обломки ракеты упали на автомобильную парковку возле роддома.

Сам роддом также получил повреждения — взрывной волной выбило окна и повредило часть фасада.

По предварительной информации, среди людей в медучреждении пострадавших нет. Повреждение получил и расположенный рядом клинико-диагностический центр.

На другой локации в Подольском районе горело одноэтажное нежилое здание. Этот пожар спасатели также ликвидировали.

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