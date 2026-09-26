Уже 28 сентября в 20:00 на телеканале ICTV2 состоится премьера 12-серийного проекта Швидкарі.

Лента погружает зрителей в насыщенный ритм работы экстренной медицинской помощи, где за профессиональной формой прячутся обычные люди со своими вызовами, личными драмами и чувствами.

Швидкарі: что известно о сериале

В центре сюжета — бывший военный парамедик Макс Коваленко, стремящийся реформировать устаревшую систему скорой помощи, внедрив современные европейские стандарты.

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Для этого он вступает в честную профессиональную конкуренцию с опытным врачом Анатолием Савчуком, являющимся сторонником классического подхода.

Параллельно со спасением жизней история превращается в детектив: спасая ветерана, Макс обнаруживает подозрительные препараты, появление которых связано с коррумпированными чиновниками и местной наркомафией.

Главные роли в сериале сыграли известные украинские актеры.

Анастасия Цымбалару сыграла главу подстанции Оксану Савчук. Ее героиня оказывается между двумя огнями — амбициозным новичком Максом Коваленко и отцом Анатолием Савчуком, а также переживает измену мужа Ярослава Левченко (чиновника ОГА и побратима Макса).

— Съемка проходила зимой, в разгар страшных морозов, блекаута и обстрелов, но все это сплотило команду. Каждое утро после очередной страшной ночи мы встречали друг друга объятиями и вкусностями. Дружеские отношения сохранили и после окончания проекта, поэтому периодически устраиваем встречи, – поделилась актриса.

Юрий Выхованец (парамедик Макс) и Виктор Жданов (опытный врач Анатолий) воплотили противостояние двух поколений и взглядов на медицину, которых, несмотря на разногласия, объединяет принципиальность.

Сергей Кисиль исполнил роль чиновника ОГА Ярослава Левченко, плетущего интриги за спинами близких.

Юлия Амелькина сыграла Инну — эффектную работницу Минздрава и любовницу Левченко.

— Инна и Левченко похожи тем, что знают “правила игры”, поэтому и преуспевают в системе. В начале Инна стремится получить жизнь Оксаны: иметь ее мужа, семью, должность. Потом ее планы меняются, но увидим, как именно, – отметила Амелькина.

Также в сериале снялись Светлана Штанько, Мирослава Литвинская, Сергей Кияшко, Олег Шушпанников, Вадим Лысяный и Павел Москаль.

Не пропустите премьеру остросюжетного медицинского сериала Швидкарі с 28 сентября в 20:00 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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